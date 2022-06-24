辭立委展現北市長參選決心？ 蔣萬安：立委沒握行政資源

國民黨立委蔣萬安（左）出席婦女救援基金會記者會，呼籲社會重視家暴問題，並與公益大使陳竹昇合照。（記者蔡亞樺攝）

2022/06/24 15:51

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市副市長黃珊珊被台北市長柯文哲點名參選今年底台北市長選舉，黃未辭職參選屢遭質疑濫用行政資源、違反行政中立，國民黨台北市長參選人蔣萬安今下午被問到是否請辭立委展現參選決心，蔣說，立委是民意代表，站在工作崗位上持續監督政府，沒有所謂握有行政資源的問題。

蔣萬安下午出席婦女救援基金會記者會，並接受媒體聯訪。媒體問柯文哲上午受訪稱黃珊珊參選不會拖到最後半個月、1個月才請辭，黃珊珊何時請辭比較好？蔣萬安說，新北市長侯友宜2018年選舉當年2月就辭去副市長、宣布參選新北市長，沒利用行政資源進行選舉活動，北市身為首都應做為表率，更應該維持行政中立。

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新竹市長林智堅批評黃珊珊寄生台北市政府，蔣萬安對此表示，每個行政首長到了選舉都會面對同樣的問題，他希望能夠維持行政中立，並清楚對外說明，避免外界各項質疑，一次說明清楚，才能對民眾有交代。

媒體追問是否會請辭立委展現參選決心？蔣萬安表示，立法委員是民意代表，工作就是站在崗位上持續監督是政府施政，沒有所謂握有行政資源的問題，他強調，民眾希望行政機關能維持行政中立，不要利用行政資源進行選舉活動。

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