區塊鏈產業博覽會首度在台南舉行 賴清德：點亮南台灣雄心壯志

副總統賴清德到台南參加區塊鏈產業國際博覽會。（記者王捷攝）

2022/06/24 12:15

〔記者王捷／台南報導〕區塊鏈產業博覽會首次在台南舉行，台南有成功大學、中信金融管理學院與長榮大學參加，要討論在區塊鏈無國界的前提下，在南部的年輕人是否有機會賺到全世界的錢，副總統賴清德今天也到場鼓勵，表示南台灣要扛起責任，這場博覽會無疑是點亮南台灣雄心壯志。

賴清德說，產業博覽會非常有意義，在台北比較多，南台灣是第一次，他到台北以後感受到南北差距很大，對於區塊鏈發展，南台灣要扛起責任，台南科學園區、國際協力廠商都來了，過去一府二鹿三艋舺，台南是台灣的台南，未來是世界的台南，工業4.0最重要的就區塊鏈。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，到行政院以後，提出五大國家發展目標，一直認為科技是很重要的，國家得以發展，科技是台灣國際競爭必備，年輕人要積極投入新創工作，過去台灣的前輩提著007的手提箱，到世界去拉訂單，創造第一次台灣經濟奇蹟，現在的年輕人投入新創市場，要運用科技打造第二次經濟奇蹟。

賴清德認為，新創工作要能解決地方問題，他舉例，白河蓮子是不是當地產的？之前越南進來的蓮子也打壓到台灣市場，如果能用區塊鏈與生產履歷連結，那麼就可以保護台灣的產品，例如玉井的芒果、阿里山的茶葉，都應該要往這方向走，甚至虱目魚、石斑魚也可以。另外，高雄有150條航線，如果能妥善運用區塊鏈，也能省去行政成本。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法