嘉義義竹「博士鄉」 台大光電博士黃政傑宣布參選鄉長

有台大光電博士學位的黃政傑宣布參選義竹鄉長。（黃政傑提供）

2022/06/24 07:56

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉是個人口僅1萬7千多人的小鄉鎮，但卻有許多知名人士出身於此，如前中研院院長翁啟惠、前司法院院長翁岳生、遠流出版社創辦人王榮文等，更有不少具博士學位的優秀鄉親，被稱為「博士鄉」；具台灣大學光電所博士學歷的義竹國中校友會理事長黃政傑，昨宣布參與年底義竹鄉長選舉，將與現任民進黨籍鄉長黃阿家，泛藍陣營支持的前義竹鄉公所秘書蕭惠薰角逐鄉長。

1978年出生的黃政傑，小時候就讀在地的義竹國小、義竹國中，高中考上台南一中，一路取得清華大學電機工程學士、清華大學電子工程碩士、台灣大學光電博士學位，曾在多家知名電子業服務、擔任主管；他重視水域遊憩推廣及教育，曾任嘉義縣水域遊憩協會理事長，現為協會常務監事，也是現任義竹國中校友會理事長、救國團義竹團委會總幹事。

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義竹鄉雖是小鄉鎮，卻是人才濟濟，除有博士鄉美譽，也是民進黨籍嘉義縣長翁章梁、國民黨立委翁重鈞的故鄉，藍綠都極為重視當地選舉，前鄉長黃金茂、顏蔡淑惠屬泛藍陣營，2018年現任鄉長黃阿家則代表綠營獲勝。

43歲的黃政傑有台大博士學歷，他訴求「Change、改變」，認為青年人不是沒有顏色，而是融合不分，自己擁有青年力、科技力、文化力、服務力、知識力，希望透過青年參政服務鄉親，「讓義竹不只是博士鄉，還有博士鄉長」。

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