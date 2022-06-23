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    陳建仁肯定陳時中指揮官表現佳 任台北市長綽綽有餘

    前副總統陳建仁認為，陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的表現值得大家信賴，未來統籌台北市政府綽綽有餘，是很合適的人選。（「震傳媒」網路節目「新聞不芹菜」提供）

    前副總統陳建仁認為，陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的表現值得大家信賴，未來統籌台北市政府綽綽有餘，是很合適的人選。（「震傳媒」網路節目「新聞不芹菜」提供）

    2022/06/23 13:49

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨雙北市長提名尚未掀牌，部分英系人士力拱衛福部長陳時中參選台北市長，但前交通部長林佳龍積極爭取，前副總統陳建仁也被視為「黑馬」。不過，陳建仁今接受專訪表示，陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的表現值得大家信賴，未來統籌台北市政府綽綽有餘，是很合適的人選，「連我去當指揮官都不會像陳時中那麼好」。

    陳建仁去年12月30日向民進黨台北市黨部申請入黨，推薦人為蔡總統，被解讀為下屆總統大選活棋，甚至可能牽動雙北市長佈局，陳建仁今在「震傳媒」網路節目「新聞不芹菜」受訪時表示，大家想像力都很豐富，自己過去任政務官時從未加入黨籍，如今因回到中研院當民間學者，才在朋友延攬下決定表達政治理念。

    談及參與年底縣市長選舉、下屆民進黨主席甚至是參選總統的可能性，陳建仁直呼不可能，強調自己當時加入民進黨時，連總統都不知道，是後來延攬他的朋友將資料拿給蔡總統簽名，太太還是看報紙才知道，「因為我認為表達理念是很平凡的事」。

    至於被外界列入指揮中心指揮官或台北市長人選，陳建仁笑說，覺得有點莫名其妙，他目前正醉心於學術研究，成果也不錯，對人類健康有很大貢獻，很多研究也正在進行。他強調，民進黨給他最大的印象是很努力栽培年輕人、世代相傳做得很不錯，人才濟濟，不缺陳建仁從政，但缺一個陳建仁做科學家。

    被問到陳時中被力拱參選台北市長，陳建仁表示，這2年半若叫他去當指揮官，都不會像陳時中那麼好，指揮官必須迎接各種挑戰，需要EQ、耐性、領導統御所有部會，這些特質要統籌台北市政府綽綽有餘，雖然有些人批評陳時中，但他認為，陳時中是很值得大家信賴的政務官，台北市交在他手上，一定會更加蓬勃發展。

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