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    謝龍介指會被對手拿錢活活砸死 黃偉哲：盼君子之爭

    黃偉哲（左）與謝龍介（右）雙方握手表達年底市長選戰會進行一場君子之爭。（記者蔡文居攝）

    黃偉哲（左）與謝龍介（右）雙方握手表達年底市長選戰會進行一場君子之爭。（記者蔡文居攝）

    2022/06/23 13:16

    〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長參選人謝龍介於本週一展開「百廟祈福」行動，為選戰熱身。謝龍介也在臉書公開募款，他表示，相較於「偉哲兄」濫用市府資源輔選，他若是再不籌集資源，只怕很快無以為繼，會被「偉哲兄」與民進黨國家機器拿錢，活活砸死。

    對謝在臉書的指控，台南市長黃偉哲今天在議會當面向謝說，「他跳到黃河也洗不清。」市府投入建設怎會被說成是濫用市府資源輔選，他期待與謝進行一場君子之爭。

    謝龍介則說，身為現任市長有行政優勢，但希望年底選舉，市府能行政中立，大家能君子之爭。說完，雙方握手表達年底市長選戰會進行一場君子之爭。

    謝龍介表示，他最近啟動拜廟行程，在拜廟過程，很多鄉親也表達願意捐輸，所以他昨天才在臉書公開募款，先前則因疫情關係而遲未提出募款，希望大家為了共同目標，一起來打拚努力，100元、500元捐款不嫌少，選舉是相當耗費人力、物力，他也一直撙節開銷，迄今看板也還沒豎立。

    謝龍介在臉書貼文表示，「年底選戰，需要大家有錢出錢。100元、500元不嫌少，1萬元、10萬元也不怕多，大軍未至，糧草先行，是行軍打仗的硬道理。否則，就怕落得巧婦難為無米炊，一文逼死英雄漢。」

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