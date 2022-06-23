外交部公告 土耳其外文國名改為「Türkiye」

土耳其外交部長卡夫索格魯致函聯合國將土耳其的外文名稱從「Turkey」改為「Turkiye」。（彭博、資料照，本報合成）

2022/06/23 12:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今表示，為尊重土耳其政府將外文國名改為「Republic of Türkiye」，我國已於6月6日全面更新對外網站資訊，並於6月20日函請國內相關涉外單位適時調整。土耳其外文國名由「Turkey」改為「Türkiye」；中文仍為「土耳其」。

外交部亞非司總領事王啟文今天在外交部例會上指出，土耳其總統府為彰顯土耳其民族和文化價值，去年12月3日公告，將外文國名由「Turkey」改為「Türkiye」，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlüt Çavuşoğlu）今年5月26日正式致函聯合國，請聯合國及其相關機構及各會員國配合，改稱「Türkiye」，該項訴求已獲聯合國同意並即刻生效。

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王啟文說，我國尊重土耳其政府的決定並密切注意聯合國及各國作法，為正確調整對土耳其外文國名的相關用法，外交部6月6日與土耳其貿易辦事處聯繫討論後，已於同日全面更新網站資訊，並於6月20日函請國內相關涉外單位適時調整。

王啟文強調，台灣與土耳其自2015年啟動「台北─伊斯坦堡」直飛航班以來，土耳其已成為我國人旅遊、洽商及中轉歐洲、非洲各國的熱門地點，近年台土雙邊關係持續增溫，兩國在高等教育、經貿、投資、農業、科技等面向持續深化合作與交流，外交部將秉持互利互惠原則，在現有互信基礎上，繼續推動提升兩國實質友好關係。

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