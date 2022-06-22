檢討「恩恩」父母？ 杜承哲：暴露「新北根本沒有準備好」

近日網路上出現許多「檢討恩恩父母」的風向。圖為恩恩爸。（記者周湘芸攝）

2022/06/22 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕新北2歲男童恩恩不幸染疫過世，爭議持續延燒，近日網路上更是出現了許多「檢討恩恩父母」的聲音。對此，醫師杜承哲在臉書貼文表示，如果這些人是心疼新北市長侯友宜遭政治攻擊，又提倡不要信任新北市救護網，暴露出「新北根本沒有準備好了」，這豈不是很矛盾、打侯友宜的臉嗎？

杜承哲在臉書發文表示，最近網路上開始大量冒出「檢討恩恩父母」的風向，他認為，提出這個質疑的人不一定就是網軍，可以好好溝通，「如果他真的是網軍，一定會再冒出其他徵兆的，不用急。」

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杜承哲說，從「事後諸葛」的角度來看，「81分鐘」當然太長，但在整個過程中新北市119和衛生局先後來電，也叫家人等，換做是他，也會以為車子隨時就要來，「但如果我能預知，我當然不會等。問題是我不知道他們不會來」。

杜承哲接著說，當下恩恩媽媽自己在病中「一打二」，一個已經昏迷、僵直，另一個才剛吐血過（他猜測是血痰），在這情況下，非醫療專業的父母在恐慌下要當機立斷改變送醫策略，其實非常困難，而且，改變策略為自行送醫，無論是叫車還是步行，都要自己扛「如果途中血氧、血壓變化，無法給氧，可能要自己壓胸急救」的風險。

杜承哲認為，恩恩媽怎麼做，和檢討119流程是獨立事件，無論恩恩媽有沒有改變決定，衛生局都鬧空城，119都會姍姍來遲，這是事實，要是恩恩媽因為等不到而真的自行就醫，在事後檢討為何她違反規定外出就醫的時候，真相一樣會顯露，這更會證明新北就醫流程有很大的問題。

杜承哲指出，恩恩爸表示，正是因為信任「我準備好了」的侯友宜和新北市，才會選擇等待，他們不知道自己不照規定做會不會傳染病毒，傷害到其他家庭，這是他們的溫暖與利他精神，而不是被攻擊的理由，「如果你們本來就不信任地方政府和119，從以前到現在都這樣就醫，我沒話說。如果你們是心疼侯市長硬漢還要扛政治攻擊，又提倡大家不要信任新北市救護網，暴露出『新北根本沒有準備好了』，豈不是很矛盾、打侯市長的臉嗎？」

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