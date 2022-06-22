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    新竹最強母雞披掛上陣 沈慧虹與8黨籍選將就戰鬥位置

    最強母雞披掛上陣，沈慧虹與8黨籍市議員就戰鬥位置！（記者蔡彰盛翻攝）

    最強母雞披掛上陣，沈慧虹與8黨籍市議員就戰鬥位置！（記者蔡彰盛翻攝）

    2022/06/22 16:18

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨今正式徵召新竹市副市長沈慧虹參選下屆新竹市長，新竹市黨部也順勢公布議員提名名單，包括現任議員曾資程（東區）、鄭美娟（東區）、施乃如（南區）、劉康彥（北區）、陳建名（西區）以及前議員林盈徹（香山區），另徵召新人楊玲宜（北區）、劉彥伶（東區）。市黨部主委陳建名表示，主帥就定位，小將們也備戰多時，他有信心年底選戰一定開紅盤！

    人稱「虹姐」的沈慧虹，今下午由黨主席蔡英文披掛彩帶，確定參戰2022新竹市長。陳建名強調，沈慧虹擔任新竹市副市長長達6年多，棘手的兒童醫院、公道三，都在她的耐心推動下逐一實現，且她的交通專業及政策溝通、執行能力，是目前各黨潛在市長人選無法比擬的。

    陳建名強調，新竹市正在轉骨的關鍵時刻，重大建設如新竹輕軌、大車站計畫執行在即，以沈慧虹的專業與執行力，絕對是下屆新竹市長的最佳人選，也將是選戰中最稱職的「母雞」！

    至於議員提名，陳建名指出，不論是爭取連任或新人，都是精心挑選最優秀、最清廉、符合民眾期待的人選。除年輕、高學歷，亦具市政嫻熟度、服務不分黨派，相信市民會選擇「肯做事、會做事」的成熟團隊，此次穩健提名，相信一定能8席全上！

    陳建名表示，獲徵召參選北區的楊玲宜，從事公共服務超過12年，是新竹市長林智堅長年倚重的左右手，她不僅具有淡大歐洲研究所碩士學歷，日前更考取台大國發所，未來將聚焦教育、親子議題。此外，出身工研院，具有清大國際專業管理碩士學位的劉彥伶則參戰東區，盼以專業替竹科人、科技人發聲。

    陳建名說，爭取連任的5位現任議員，活力、誠懇、勤奮的服務形象深植基層，更曾獲媒體評比為各選區「好感度」第1、2名，他也勉勵今年無論爭取連任或接受徵召的新人，都要延續「超好感」的服務熱忱和拚勁，團結打贏年底選戰。

    最強母雞披掛上陣，沈慧虹與8黨籍市議員就戰鬥位置！（記者蔡彰盛翻攝）

    最強母雞披掛上陣，沈慧虹與8黨籍市議員就戰鬥位置！（記者蔡彰盛翻攝）

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