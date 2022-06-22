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    首頁　>　政治

    「恩恩案」鄭運鵬批侯友宜：用嘴負責是假硬漢 須承擔吃案的政治責任

    侯友宜坦言，自己將反省檢討，也會負起所有的責任。（資料照）

    侯友宜坦言，自己將反省檢討，也會負起所有的責任。（資料照）

    2022/06/22 14:46

    〔記者陳政宇／台北報導〕「恩恩案」橫向錄音檔曝光，新北市長侯友宜今（22）日坦言，自己感同身受，「我會反省檢討，負起全部責任」。對此，民進黨立委鄭運鵬直指，侯友宜用嘴巴來負全責而沒有全盤說明疏失所在，顯然還是個假硬漢，「吃案，才是侯友宜必須承擔的政治責任」。

    侯友宜今日在新北市府防疫會議上說，他自己有相同經歷、也感同身受，除自我反省檢討，也會負起全部的責任。他也提到，消防局錄音檔外洩造成社會的不安，對家屬及相關同仁造成困擾、甚至傷害，身為市長沒有保護大家，深感愧疚。

    針對侯友宜「我負全部責任」一說，鄭運鵬表示，他不認為119勤務中心在消防局和衛生局的行政處理需要侯友宜負責什麼，但是，從恩恩爸爸開始要求新北市政府提供資訊，侯友宜在議會答應提供資訊後，所有的政治責任，都是侯市長必須承擔。法院不判決政治責任，用嘴巴來負全責而沒有全盤說明疏失所在，顯然還是個假硬漢。

    因此，鄭運鵬指出，侯友宜必須要承擔的政治責任，要從「何時聽到橫向聯繫電話內容」開始起算。侯市長聽過錄音檔後，開始確認推托拉不提供橫向聯繫錄音檔和相關文字記錄，決定以個資法、檔案法迴避提供，決定在6月6日要求勤務中心人員演戲給恩恩爸爸看，決定對爆料人提告、決定要幫爆料人（不知是否存在）代發自首聲明，這些都是企圖吃案的政治手段。

    「吃案，才是侯友宜必須承擔的政治責任！」鄭運鵬進一步強調，如果現在侯友宜還表示沒有聽過，從頭到尾都是被部屬蒙蔽才會蝦挺，那這位市長會不會查案？侯的市政管理品質如何？可想而知。

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