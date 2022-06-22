掛首面「信賴台灣」看板 何權峰：副總統是年輕後輩楷模

高市議員何權峰掛出高雄首面信賴台灣看板。（記者王榮祥翻攝）

2022/06/22 13:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕爭取連任的民進黨高市三民區議員何權峰，近日率先在選區掛出「信賴台灣」看板，他表示副總統不僅是深得民心的政治人物，也是許多年輕後輩們的楷模，盼團結「信賴」的力量，積極爭取選民認同與支持。

年底九合一大選舉加溫，全台各地陸續立起競選看板，高市議員何權峰近期掛上高雄首面、與副總統賴清德合體的「信賴台灣」看板，希望透過副總統加持，團結「信賴台灣」的力量，積極爭取選民認同與支持。

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何權峰指出，在國際情勢動盪下，要抱以勇氣、信心及自信的態度，和賴副總統一起努力，積極面對台灣未來，贏得人民信賴；副總統真誠無私的為人民做事，不僅是深得民心的政治人物，亦是許多年輕後輩們的楷模。

他強調，未來會將賴清德做事的態度與精神傳承下去，繼續為市民朋友努力打拚，這次選舉有副總統作為最強助選員，相信一定能讓台灣與高雄再展新貌。

而年底選舉被視為2024總統大選的前哨戰，許多民眾認為塑造「信賴台灣」的品牌形象，也代表著賴清德正為接下來的大選暖身。

全台百工百業代表與社會賢達近來紛紛開始籌組「信賴台灣」後援會，顯現「信賴台灣」的正面形象已贏得許多民眾的認同，相信賴清德清廉、骨力、打拼的特質，可以團結各地力量，協助民進黨打贏年底選戰，帶領台灣迎向更美好的未來。

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