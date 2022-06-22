蘇貞昌親手製作石斑料理 痛批中國蠻橫打壓

行政院長蘇貞昌（右）親手料理石斑，呼籲全相挺漁民。（記者翁聿煌攝）

2022/06/22 11:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣石斑魚遭中國禁止進口，行政院長蘇貞昌今天出席與全聯連鎖超市合辦的石斑魚推廣活動，他指出，中國非常蠻橫地、突然地違背國際貿易的慣例，說其中有不合格，我們檢驗完全合格，希望中國要用科學證據，依據國際貿易慣例作業才是道理。

蘇貞昌今天到場推銷石斑魚，並且與主廚一起製作石斑魚料理，也被媒體問到，政府未來有無內外銷獎勵措施？外銷立陶宛有沒有可能？中國禁止我國輸入石斑魚，農委會祭出補助措施，也提出漁場的合格檢驗報告，政院會繼續向中國提出嚴格抗議嗎？

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蘇貞昌說，石斑魚是非常好的珍貴魚種，台灣的養殖非常地成功，深受消費者的喜愛，也行銷國外，他表示，中國這種打壓也已經不是第一次，前科累累，前一陣子打壓我們的鳳梨、釋迦，現在又來對我們的水產品，很不合理。今天我們看到國人同胞對自己的石斑魚有信心，農委會也會做最好的檢驗，一定符合安全的標準。

蘇貞昌說，他要感謝全國的超商業者、連鎖業者，像全聯這樣，大家一起加入，努力來讓整個石斑魚行銷更好，他感謝全聯董事長林敏雄，全聯去年光鳳梨就銷了1萬公噸，現在也願意再加入行銷石斑魚，承諾訂購5百公噸，他也呼籲國內同胞一起來消費好的、珍貴的石斑魚。

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