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    蘇貞昌拍板！讓學生免於毒害 撥1.6億改善校園治安死角

    行政院長蘇貞昌主持「行政院毒品防制會報」。（圖為行政院提供）

    行政院長蘇貞昌主持「行政院毒品防制會報」。（圖為行政院提供）

    2022/06/21 21:51

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天表示，為強化及改善全台800多所學校的校園治安死角，他已於上週同意教育部長潘文忠所提經費1.6億元，讓學生在校園生活更安全，也免於遭受毒害，請教育部儘速規劃推動。

    蘇貞昌今天主持「行政院毒品防制會報第31次會議」時表示，政府自106年起執行「新世代反毒策略」，4年投入超過110億元經費，去年起再投入4年150億元接續執行；此外，在校園毒品防制方面，為讓學生更安全，他已於上週同意教育部所提改善校園治安死角1.6億元經費。

    鑑於大麻及新興毒品對國人健康危害甚鉅，蘇貞昌也宣示將大麻及新興毒品列為第7波安居緝毒專案查緝重點。他表示，大麻及新興毒品對於國人健康危害甚鉅，雖然近期查獲大麻案件數量明顯增多，去年查獲1萬多株，為前年的2倍，更是108年的5倍多，但也發現地檢署偵結施用大麻人數卻反而減少，近3年偵結人數明顯下降，請法務部與台高檢就所提各項問題研議應對策略與精進作法，包含將大麻與新興毒品列為第7波安居緝毒專案查緝重點；同時可再思考新方法或改變作法，務求從源頭防堵各式毒品流入市面，危害國人。

    蘇貞昌指出，政府自106年起即執行「新世代反毒策略」，4年投入經費超過110億元，而自去年起，他再核定新一期計畫，4年投入150億元接續執行。政府也同時從制度面、法律面等，強化相關反毒作為，近年來，在檢、警、憲、調、海關、海巡6大系統的共同合作下，不論在查獲毒品數、降低總施用毒品人數及初次施用毒品的新生人口數上，都獲致相當好的成績，殊值肯定。

    今日有數名委員在會中發言，肯定蔡英文總統上任後，執政團隊對毒品防制投入力道最強，並挹注最多經費支持，在這兩年更是大步往前，包括行政院政務委員羅秉成、法務部蔡清祥部長、教育部潘文忠部長等人均就毒品防制議題召開多次會議，其他部會也都配合共同推動相關反毒措施。

    針對法務部「施用毒品者再犯防止推進計畫」報告，蘇貞昌表示，吸毒者涉毒原因不一，政府必須想盡辦法避免其再犯，拯救一個人的人生，並減少其危害，這是政府及國家應盡的責任。

    蘇貞昌指出，「施用毒品者再犯防止推進計畫」，從貫穿式保護、處遇與轉銜、復歸社會整合、建立友善接納環境，以及兒少防護網路等5大架構著手，並涉及教育、就業、醫療、家庭支持、社會宣導等各面向，請各部會通力合作，積極辦理本計畫提出的5大架構相關工作，並請各部會首長全力防堵毒品滲透各機關，避免人員涉毒造成破口。

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