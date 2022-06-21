中市屯區捷運送件審查 蔡其昌：換我當市長讓藍線4年內動工

蔡其昌說換他當市長能讓藍線在4年內動工，屯區捷運加速通過進入綜合規畫，迎頭趕上。（記者蔡淑媛攝）

2022/06/21 21:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市府20日提交中央審查捷運藍線延伸到太平及紫線（屯區捷運）的可行性研究，立法院副院長蔡其昌今表示，可行性研究距離能夠動工還有一段很長的路，考卷交了，不是老師就要給100分，希望盧市長放下對立與意識型態，讓中捷快動工，強調換他當市長能讓藍線在4年內動工，屯區捷運加速通過進入進入綜合規畫，迎頭趕上。

蔡其昌今天到部立台中醫院致贈防護衣受訪表示，屯區需要捷運，前市長林佳龍任內已規畫中捷紫線，盧秀燕在任內最後一年終於把可行性研究送審了，希望中市府多加油，他也說，高雄捷運黃線原本落後在中捷藍線，高捷黃線已經超車，以地方政府團隊的積極度、全力拚搏，中市在捷運爭取是遠落後高雄。

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蔡其昌說，中市建設這幾年「慢了、可惜了！」盧市長不向中央爭取經費建設台中，也不與中央溝通，只會唱反調、搞對立、卸責，「關係搞得很差！」無法做好中央與地方的關係，這是台中市民受害，希望她放下對立、仇恨，意識型態，才能為城市創造最大利益。

蔡其昌說，他有辦法與中央溝通，能力、身段也夠軟，這對城市才有他擔任市長，承諾藍線在4年內動工，讓中捷紫線可行性研究盡速通過，並進入綜合規畫，質疑盧秀燕交出考卷了，但答案對嗎？拜託市府快去與中央溝通、爭取經費，「盧市長準備好了嗎？與中央溝通了嗎？」不要送件慢，又不能迎頭趕上，如果盧市長不行，「就讓蔡其昌來做，來迎頭趕上！」

中捷藍線延伸到太平及紫線（屯區捷運）的可行性研究昨（20）日提報中央審議。（市府提供）

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