「恩恩案」11個錄音檔曝光 黃捷批侯友宜「官僚殺人」不配當父母官

恩恩案11個錄音檔曝光 ，高雄市議員黃捷（圖）痛批，這就是官僚殺人，當到一個城市的首長，心態竟如此傲慢、荒謬，侯友宜不配作為父母官。（記者葛祐豪翻攝）

2022/06/21 13:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對媒體今天曝光「恩恩案」的11個錄音檔，指新北市衛生所電話沒接通、衛生局接線者態度輕率冷血，導致恩恩送醫延誤81分鐘喪命；高雄市議員黃捷痛批，這就是官僚殺人!當到一個城市的首長，心態竟如此傲慢、荒謬，侯友宜不配作為父母官。

媒體今天曝光恩恩案的11個錄音檔，發現全案最致命的關鍵，在於侯市府政策錯誤，自創獨步全台的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定，恩恩的媽媽在恩恩確診後，按規定急電衛生所卻沒人接電話，才3度向新北消防局119勤務中心求救，消防局第一時間打給衛生所也沒人接聽，過了26分鐘才找到人，不料，對方卻在程序上鬼打牆，態度輕率，導致恩恩送醫延誤81分鐘最後不幸喪命。

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對此，高雄市議員黃捷表示，聽完錄音檔，又氣又難過，這就是官僚殺人!新北市獨創「確診者打119，要經過衛生局同意才能派車」，但衛生局下班時間卻沒人接電話，侯友宜遮掩了2個多月，如今真相大白，問題很明確出在「新北市的SOP!」

黃捷表示，既知有錯，侯友宜作為新北市防疫指揮官，第一時間不是向家屬道歉、馬上修正機制，卻是隻手遮天，不斷用個資、現場吵雜當藉口，不交出錄音檔，甚至要求消防局演戲，欺騙只是想要真相的恩恩爸。

黃捷批評，自始至終，對不起恩恩一家的就是侯友宜。直到此時，侯友宜一句道歉都沒有，還強辯「中央說沒有延誤就醫」，號稱鐵漢的侯友宜，難道就連心也是鐵做的？真的良心不痛嗎？攸關人民生命的重大事件，當到一個城市的首長，心態竟是如此傲慢、荒謬，侯友宜不配作為父母官！

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