國民黨再打砂石案 江聰淵邀林姿妙回歸縣政辯論

民進黨宜蘭縣參選人江聰淵競選辦公室執行總幹事邱嘉進（右）提出回應。（江聰淵競選辦公室提供）

2022/06/21 12:04

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣議會黨團今天再攻民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，曾因砂石案判刑3個月。國民黨團說，江稱「誤判」若有冤屈，資料拿出來，「國民黨幫你討回公道」；江聰淵競選辦公室則表示，此事已多次說明，請國民黨停止再用烏賊戰術，用抹黑江聰淵來圍魏救趙，轉移林姿妙涉貪案的焦點。江並邀林姿妙應回歸縣政進行辯論。

國民黨團表示，裁判書明確指出，江聰淵與張姓、黃姓民眾犯竊盜罪，三人間有犯意聯絡，行為分擔具為共同正犯，「被告江聰淵遂與張、黃二人有犯意聯絡，指示超挖盜採砂石」，且江惡性較重，判處3個月。

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國民黨籍宜蘭縣議員楊弘旻說，江聰淵多年前指示超挖砂石被抓去關，卻解釋是「被法官誤判」，既然是誤判，那請江提供資料和證據，國民黨來替他討公道、打國賠，不然就出來把事情講清楚。

議員黃琤婷批道，江聰淵身為縣長候選人，竟然公然說謊，面對過去的黑歷史，把所有過錯推給下屬、推給法官，口口聲聲說是被誣指誤判，還在廣播節目表示，是因為對法官有點不禮貌，才被判三個月，沒有負責的態度，如何承擔縣長重責？如何敢說是清廉？如何敢說重返榮耀？

江聰淵競選辦公室對此再次重申，「面對司法，聰淵從未迴避，從政以來，每次選舉也都主動向鄉親說明，請國民黨停止再用這種烏賊戰術，要來轉移林姿妙被列圖利案被告，及與特定人士異常金流的弊案焦點，再次呼籲國民黨議員回頭督促林姿妙縣長、監督縣政，她才是該說清楚、講明白的人。」

「國民黨找錯對象」，競辦表示，偵辦國民黨及貪汙圖利罪嫌的單位是廉政署與檢調單位，想要用抹黑江聰淵來圍魏救趙，是無法證明林姿妙女士的清白，這一點，國民黨議會黨團搞錯方向，也用錯力。

競辦指出，第二，江聰淵願為宜蘭縣政與發展而戰，請國民黨候選人正面以對，歡迎國民黨的候選人，針對城鄉規劃、高鐵通車、青年就業、經濟發展、廉能政治、治安交通、社會福利等政策，雙方對於政策優劣、執行成效、未來方向進行候選人的辯論，因為這是宜蘭人的頭等大事，也是年底選戰最關鍵的戰場。

競辦說，對於國民黨團議員一再要轉移焦點的無端指摘、抹黑等行徑，呼籲國民黨團議員可以停止了，政黨之爭貴在良性競爭，要競爭就該針對宜蘭縣政與發展來討論，透過候選人之間的討論辯證來爭取鄉親支持才對，縣籍議員領納稅人薪水，監督縣政才是縣民託付的職責所在，不要淪為黨的打手，既對不起選民，也辜負縣議員的職責。

國民黨宜蘭縣議會黨團舉辦記者會。（記者蔡昀容攝）

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