「青銀換居」遭柯文哲潑冷水 蔣萬安：政策執行好比誰提出重要

蔣萬安今天上午前往台北市議會與議員拍攝形象照。（記者蔡思培攝）

2022/06/21 12:01

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安昨拋出「青銀換居」政策，卻被台北市長柯文哲潑冷水，強調市政都是延續性，要發明新政策不容易。蔣萬安今天反批柯文哲，把政策執行好，遠比強調誰提出更重要。

蔣萬安今天上午前往台北市議會與議員拍攝形象照，會後接受媒體訪問。對於柯文哲質疑新政策大家都會喊，執行最重要。蔣表示，政策目標不只讓老年人有更好居住環境，也要讓年輕人更容易租到金額合理可負擔的房子，創造老年人、年輕人雙贏，就要雙管齊下。

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蔣萬安說，現在市府施辦的計畫規模小、申請狀況不佳、配套過於簡化，沒有任何人申請，顯示台北市沒把政策當成重點，未來會把政策做的更完善，讓政策更符合需求，擴大普及辦理，把政策執行好，遠比強調誰提出更重要。

有意參選的台北市副市長黃珊珊，現在仍未表態要以何黨派身分參選，黃更表示稱藍營看她是綠的，綠營說她是藍的，就連總統蔡英文也被發現禮遇黃珊珊，民進黨也沒有人罵過黃珊珊。對此蔣萬安表示，這個問題要問黃珊珊，這是黃專屬的問題，蔣表示自己沒有選擇黨籍的問題，他就是國民黨籍的候選人，年底就是代表國民黨參選，堅定立場就不會有被外界質疑的空間。

媒體也詢問，民調顯示不管民進黨推派衛福部長陳時中或前交通部長林佳龍，黃珊珊的民調都在第二，顯示黃民調有上升趨勢。蔣表示，每天都有民調，團隊會當作參考、放在心上，但不忘初衷，不要迷失在民調起伏數字中。

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