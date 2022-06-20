中共對台領導幹部學習「習思想」 學者：合理化習近平延任

中國國台辦主任劉結一於動員談話指出，要深刻把握「兩個確立」，以習近平為核心的黨中央保持高度一致，把加強黨中央集中統一領導貫徹落實到對台工作。（翻攝中國國台辦官網）

2022/06/20 23:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共中央台辦局處級黨員領導幹部「學習貫徹黨的十九屆六中全會精神專題研討班」近日在北京召開，中國國台辦主任劉結一於動員談話指出，要深刻把握「兩個確立」，以習近平為核心的黨中央保持高度一致，把加強黨中央集中統一領導貫徹落實到對台工作。

中國國台辦今日發布訊息，指精神研討班聚焦學習貫徹黨的十九屆六中全會精神，進一步學習貫徹習近平總書記的重要講話，引導黨員幹部深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，紮實推進祖國統一進程。

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根據中共去年11月發布的「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，「兩個確定」是指「黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。

劉結一指出，要全面理解、深刻把握「兩個確立」的決定性意義，轉化為做到「兩個維護」的高度自覺。要從戰略高度謀劃新時代對台工作，高度重視策略應用，全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署；6月14至17日舉行的精神專題研討班，中共對台各級領導幹部約110多人參加。

成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，中共是以黨領政，誰擔任總書記就領導整個國家。習近平在2018年修憲讓國家主席沒有任期制，中共黨綱也未明文總書記的任期多久，原本「十九大」就應該欽定接班人，結果至今都沒有找「儲君」，目前7個政治局常委「七上八下」（即67歲續任、68歲退任）屆齡退休，今年底「二十大」習近平勢必會延任。

對於習近平憑什麼有臉延任？洪敬富指出，2021年是中共建黨百年，中共不斷宣稱在習近平領導下中國全面建成小康社會、脫貧攻堅成功，但實際真的有脫貧成功嗎？根據國務院總理李克強的說法，中國還有6億人每月收入不到1千元人民幣。

據分析，習近平還不斷強調中華民族偉大復興夢，2049年第二個百年要達到社會主義強國，並以強軍夢鞏固自身權力，去年中共發布的第三份歷史決議，確立「習核心」、「習思想」領導地位，習認為解決台灣問題是責無旁貸的責任，其實就是合理化延任。

他提及，習近平是修正論者，為了第二個百年計畫的強國夢，正不斷挑戰及重構現有國際秩序，中國不甘當老二，美國也不會坐視中國稱霸，會結合民主盟友反制。未來中國內部若開始質疑延任的正當性，習近平可能會導向解決台灣問題，中共對台工作會更強硬。

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