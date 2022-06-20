吳釗燮視訊布查市長 宣布援贈50萬美元助重建

外交部長吳釗燮今（20）與烏克蘭布查市長費多盧克（Anatoliy Fedoruk）視訊通話，並代表台灣政府第4度援助烏克蘭，援贈布查市50萬美元，協助該市進行重建。（外交部提供）

2022/06/20 17:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮今（20）日與烏克蘭布查市長費多盧克（Anatoliy Fedoruk）視訊通話，並代表台灣政府第4度援助烏克蘭，援贈布查市50萬美元，協助該市進行重建。吳釗燮推文表示，布查事件是俄羅斯對無辜者犯下最嚴重的戰爭罪行之一，台灣堅定支持烏克蘭，為主權、自由和民主奮鬥。

外交部長吳釗燮4月以來陸續和烏克蘭基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）、哈爾科夫市長切列霍夫（Ihor Terekhov）和烏克蘭東正教大牧首伊皮法紐斯一世（Epiphanius I）通話，並宣布多波援助。吳釗燮今（20）日再與烏克蘭布查（Bucha）市長費多盧克（Anatoliy Fedoruk）視訊通話，代表台灣政府援贈50萬美元，協助該市進行重建，傳達我國人民關懷及對烏國堅定對抗威權侵略的支持。

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外交部新聞稿指出，吳釗燮通話中首先重申，2月24日俄羅斯軍事入侵烏克蘭，我國政府無法接受俄國對國際秩序的破壞及對其他主權國家的侵害，除了公開譴責其戰爭行為外，也加入國際社會對俄國實施經濟制裁。

吳釗燮並對遭受戰火波及的烏國人民表達最誠摯的慰問；我國政府針對俄軍在布查地區所犯下人神共憤的暴行，於4月5日發布新聞嚴厲譴責俄方殘殺平民的作法，不僅違反國際法，也不見容於文明世界，並支持國際社會儘速進行調查真相；我國蔡總統及賴副總統更於4月7日以推特同聲譴責俄國的戰爭罪行。

吳釗燮向費多盧克說明，我國迄今對烏國已援贈超過580噸的物資，另捐助照護烏國難民及協助烏國城市、醫院及教會進行重建的援款超過4千萬美元。吳釗燮也提到，台灣長期面對中國文攻武嚇，對烏國處境更能感同身受，認同烏方所稱大國不能仗勢欺人，任意對鄰近小國進行侵略。

費多盧克則感謝我國政府的支持與即時的援助，並表示俄軍對烏國無端的侵略，已造成對烏國領土完整、主權及民主的破壞，烏克蘭人民無法饒恕俄軍於烏國領土及布查地區所犯下的殘忍罪行，俄國威權政府發動戰爭的侵略作為更不容世人遺忘，烏國人民定將堅定捍衛家園、守護民主。

費多盧克表示，目前布查市政建設遭受重創，極需國際援助，感謝我國在此非常時期，挺身向烏國伸出援手，患難見真情，烏國政府及人民將永遠記得來自台灣的堅定支持及溫暖關懷，布查市政府將善用我國援贈的每一分善款，務將我國善款項做最充份的運用。

雙方視訊通話結束前，吳釗燮以烏克蘭語「民主必勝」來鼓勵布查市及烏克蘭人民，吳釗燮及費多盧克亦互邀對方，盼於戰後適時進行互訪，增加台烏互動。

外交部長吳釗燮今（20）與烏克蘭布查市長費多盧克（Anatoliy Fedoruk）視訊通話，並代表台灣政府第4度援助烏克蘭，援贈布查市50萬美元，協助該市進行重建。（外交部提供）

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