吳釗燮視訊烏克蘭東正教大牧首 捐助120萬美元

外交部長吳釗燮今(10)日向烏克蘭東正教大牧首伊皮法紐斯一世視訊說明我國援助烏克蘭情形。(外交部提供)

2022/06/10 20:54

〔記者楊丞彧/台北報導〕外交部今(10)日晚間表示,外交部長吳釗燮10日與烏克蘭東正教大牧首伊皮法紐斯一世(His Beatitude Epiphanius I, Primate of the Orthodox Church of Ukraine, Metropolitan Epiphanius of Kyiv and All Ukraine)視訊通話,代表國人宣布援助烏克蘭東正教會約70萬美元,另表示將動支外交部援外經費約50萬美元,合計捐贈120萬美元,提供教會救濟烏國民眾及重建遭戰火破壞的教堂,盼協助因戰事身心受創的烏克蘭百姓藉由東正教的傳統信仰,走出傷痛。

這是吳釗燮繼今年4月22日與烏克蘭首都基輔市長、5月31日與哈爾科夫市長視訊通話後,再次表達台灣人民對烏克蘭人民的關懷與支持。

吳釗燮表示,大牧首不僅是烏國宗教領袖,也是社會運動領袖。自俄國侵略烏克蘭以來,大牧首聯合烏國地區牧首將教堂作為烏克蘭民眾避難所,拯救無數百姓免於戰火摧殘,義行令人感佩。

吳釗燮提到,戰爭不僅使烏國人民的家園遭到破壞,人心也因戰事導致精神創傷及壓力,更需要宗教力量的撫慰,給予光明正向的力量。大牧首救世濟民的無畏胸襟與超凡愛心,相信將能協助烏國人民癒合心靈的傷口,迎向未來的挑戰。

吳釗燮強調,我國長期受到鄰國武力威脅,對烏克蘭遭受侵略特別感同身受,因此樂願竭盡棉薄協助烏克蘭,國際社會民主陣營國家當秉持此共同理念支持烏國度過戰爭艱困,相信民主的一方終將戰勝威權勢力。

烏克蘭東正教大牧首指出,烏克蘭國土遭俄羅斯軍事入侵,世人均應基於人道主義及所有宗教濟世愛民的共同信念,團結一致,必能展現無比強大的力量,戰勝邪惡的幽暗權勢。如今烏克蘭人民皆知,由於台灣的愛心支持,基輔及哈爾科夫等6個市政府,以及利沃夫及尼古拉耶夫等地7間醫療機構都得到來自台灣最直接的援助,台灣的善行不僅再次證明世界良善的力量及真理公義,更使台烏人民瞭解距離無法阻隔雙方對普世價值的認同,以及堅定捍衛人權、追求和平的共同信念。

大牧首並再次代表烏克蘭人民及廣大東正教的教友,感謝台灣即時的援助,祈福所有台灣人民平安健康,台灣長治久安,不受任何外在勢力的威脅。在結束視訊對話前,吳釗燮以烏克蘭語表達「上帝保佑烏克蘭」,也獲得大牧首微笑回覆「祝福台灣」。

外交部表示,俄羅斯於今年2月24日發動軍事行動入侵烏克蘭,我國政府隨即譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略行動,並宣布參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁,透過財團法人賑災基金會所募集的民間善款近3300萬美元,在陸續公開辦理四波捐助中東歐洲及波羅的海地區收容照護烏克蘭難民的國家、捐贈烏克蘭首府基輔市,以及7間位於烏國戰區的醫療機構與相關非政府組織外,所餘款項已於10日全數捐贈烏克蘭東正教會,外交部後續將再對外說明賑濟烏克蘭專戶所有款項運用情形,以昭公信。

外交部表示強調,俄羅斯軍事入侵烏克蘭至今超過3個月,我國多次重申堅決反對以武力或脅迫方式片面改變現狀,支持以規則為基礎所建構的國際秩序。台灣將持續與理念相近國家合作,協助烏克蘭儘速恢復和平,早日展開重建工作,讓烏克蘭人民的生活回到正軌。

