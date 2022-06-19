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    唐獎頒給「洋五毛」？ 沈榮欽再列舉獲獎人爭議發言

    沈榮欽今（19）日再盤點薩克斯（見圖）過去的爭議發言。（路透）

    沈榮欽今（19）日再盤點薩克斯（見圖）過去的爭議發言。（路透）

    2022/06/19 23:05

    〔即時新聞／綜合報導〕唐獎第5屆「永續發展獎」18日公布得主，由聞名全球但也極具爭議的總體經濟學家傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）得獎，教授沈榮欽昨（18）日才為薩克斯盤點過去種種為中國洗白的爭議事蹟，今（19）日又幫他列舉多項具爭議發言。

    根據沈榮欽臉書貼文內容所述，薩克斯稱美國應該要和中國全面合作，不要把新疆、台灣與香港議題放在美中關係中心，還稱「我們的朋友」（中國）不想聽到這些；薩克斯甚至曾經表示，中國新疆種族滅絕一事為無稽之談，不存在任何證據證明新疆種族滅絕，並拿美國進行對比，自稱住在美國，所以知道美國如何違反人權，還寫了篇文章，為中國新疆政策辯護。

    此外，薩克斯更主張台灣無權脫離中國、加入聯合國國際組織，以及參加民主峰會，且在對比烏克蘭與台灣的文章中說道：如同烏克蘭無權加入北約一樣，台灣同樣也無權脫離中國，並在《CNN》的採訪中反對各國經濟制裁俄國，認為於事無補。

    沈榮欽還舉出薩克斯長期在世界各國媒體為華為辯護，幾乎涵括每一方面：「美國害怕華為競爭」、「華為是企業標竿、創新」、「痛斥美加逮捕孟晚舟」等眾多文章。

    沈榮欽最後開玩笑說，本來還有十多條，但他「因為外送午餐到了，先暫時說到這裡」。

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