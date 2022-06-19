爭取台北市長提名 林佳龍：民進黨不管提名誰 一定會團結

無任所大使林佳龍今天上午出席新嘉義促進會會員大會，並以「尋找台灣新願景」為題進行演講。（記者丁偉杰攝）

2022/06/19 14:45

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕有意爭取民進黨提名參選台北市長的無任所大使林佳龍今天表示，隨著北部疫情相對穩定，相信很快黨內就會進入雙北市長提名階段。由於衛福部長陳時中也被外界視為黨內參選台北市長的潛在人選，媒體問林佳龍是否認為出線條件比陳時中好？林回應說，民進黨是一個民主、團結的政黨，不管提名誰，只要團結就能感動人民支持勝選，每個人都有他的優點及個別限制，政黨來分工合作，相信民進黨會推出最好的人選。

林佳龍也說，民進黨不管提名誰，一定會團結，民調一定會大幅成長，這點他非常有信心；他爭取代表民進黨參選台北市長，秉持「成功不必在我，成功一定有我」，黨有徵召提名機制，一旦完成提名，民進黨支持度會大幅上揚，贏回24年沒有執政的台北市，用首都圈區域發展，帶動台灣的發展。

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林佳龍今天上午出席嘉義市新嘉義促進會會員大會，並以「尋找台灣新願景」為題進行演講。立委王美惠、法務部政務次長蔡碧仲、國策顧問黃俊森、嘉義市議長莊豐安、副議長蘇澤峰、民進黨中常委陳茂松等人出席，現場約300位會員參加。

林佳龍演講時也提到，疫情衝擊經濟，影響到民生問題，政府的經費，要用在刀口上，幫助艱苦人、庶民經濟，民進黨不要想著「抗中保台」一抓就要贏選舉，要顧民生。

新嘉義促進會創會理事長、嘉市議員蔡文旭說，林佳龍於4月爭取參選台北市長時，就向林提出演講邀約，林的學經歷佳，在台中市長、交通部長任內表現非常不錯，為中生代難得的好人才，陳時中也很優秀，在防疫表現值得大家肯定，但在選舉部分，林應較駕輕就熟，看好林選台北市長將很有機會贏得勝選。

林佳龍受訪說，隨著北部疫情相對穩定，民進黨很快就會進入雙北市長提名階段。（記者丁偉杰攝）

林佳龍（右二）受邀出席新嘉義促進會會員大會。（記者丁偉杰攝）

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