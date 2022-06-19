打破黃珊珊拔樁傳言 陳永德：唯一支持蔣萬安

國民黨立委費鴻泰（右）今天下午在信義區景聯里舉辦報稅活動，蔣萬安（中）、陳永德（左）兩人也一同出席並受訪。（蔣萬安立委辦公室提供）

2022/06/19 13:54

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長黃珊珊預計投入年底台北市長選戰，日前國民黨北市議員陳永德更帶著15名里長與黃珊珊餐敘，被外界視為黃拔樁意味濃厚。不過陳永德今天與國民黨台北市長候選人蔣萬安合體出席活動，陳強調，他20幾年來都愛國、愛國民黨，有一些情誼避免不了，且黃有副市長身分，陳強調自己唯一支持蔣萬安。

國民黨立委費鴻泰今天下午在信義區景聯里舉辦報稅活動，蔣萬安、陳永德兩人也一同出席，打破外界質疑黃珊珊拔樁傳聞。蔣萬安表示，費鴻泰在地方舉行報稅多年，受鄉親肯定，即便遇到疫情仍做好周全準備，在各里提供服務，給民眾最大的方便，陳永德在地方耕耘也非常扎實。

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對於問題詢問，今天合體是否是要打破黃珊珊拔樁傳言？蔣萬安、費鴻泰、陳永德3人都大笑。蔣萬安表示，他們完全就是對地方好、為地方服務，費鴻泰在地方有報稅服務，蔣設立法律諮詢，陳永德多年在地方耕耘，陳的服務案件在議會更是排名第一。

蔣萬安表示，3人情誼不會被外界傳言影響，不會被見縫插針，而且大家有共同選區松山區，中央地方上都有密切合作，兩位前輩也提供很多指導與建議。蔣萬安大讚，陳永德過去議員7連霸，在地方對市政建設願景如數家珍，服務也是有目共睹，接下來陳還有很多想推動的市政建設，都是共同努力的目標，大家只會有更緊密的活動。

媒體也詢問陳永德，是否幫蔣萬安舉辦一場30位里長的餐敘，陳表示，很多位也可能，「一定要的啊」，陳強調他20幾年都愛國、愛國民黨，但有一些情誼避免不了，被問起是否唯一支持蔣萬安，陳也說「當然是唯一支持啊、全力支持！」

費鴻泰也緩頰，今天活動在2個月前就排好，陳永德是他結拜兄弟，而蔣馬上要當台北市長，這幾天兩人雖然有一些傳言，但陳永德也說唯一支持蔣萬安。費也反駁外界質疑地方鬆動，「我所了解完全沒有」，更強調今天現場還有擔任7屆的在地里長，大家都非常堅定支持陳永德、支持蔣萬安。

媒體也詢問陳永德，是否因為黃珊珊是副市長身分，才幫忙邀請餐敘。陳表示「當然是啊」，他與黃同屆5屆，認識20幾年，黃來是早就講好。費鴻泰也說，他曾與黃珊珊同屆過一屆，大家都是議會同仁，拜訪都是情誼上，如果黃要拜訪他也不會拒絕。費強調，針對台北市長選舉，費鴻泰唯一支持蔣萬安、陳也唯一支持蔣萬安，希望蔣萬安與陳永德，一個在議會、一個在政府為北市努力。

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