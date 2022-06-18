台北出現「改變成真，從未發生」看板 杜承哲笑：砸病歷大賽開幕

台北市街頭18日出現台灣基進黨廣告，內容狂酸「改變成真，從未發生；白色力量，惡夢一場」，令醫師杜承哲笑稱：「台北市第一屆砸病歷大賽正式開幕！」。（圖取自臉書 杜承哲醫師）

2022/06/18 20:31

首次上稿：19:55

更新時間：20:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府網軍爭議延燒，台北街頭18日出現台灣基進黨廣告布條，內容狂酸「改變成真，從未發生；白色力量，惡夢一場」，甚至出現仿效台大批踢踢論壇看板頁面的設計，也令醫師杜承哲笑稱：「台北市第一屆砸病歷大賽正式開幕！」。

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據貼文內容，醫師杜承哲今（18）日在個人臉書專頁貼出照片，台北市街頭出現台灣基進黨廣告，內容引用台北市長柯文哲2018年競選口號，並批評「改變成真，從未發生；白色力量，惡夢一場」。

此外，也有另一則廣告使用台大批踢踢實業坊論壇的BBS風格設計，將其改為「柯學防疫實業坊」，並顯示有「？為北市府員工正在上線」，狂酸最近台北市政府員工上班留言的網軍疑雲。

對此，杜承哲也笑稱：「在此宣布，台北市第一屆砸病歷大賽，正式開幕！」吸引許多網友留言回覆。

台灣基進台南市安南區市議員參選人王明彥也針對這則台北街頭出現的「野生」廣告貼文指出，此看板很明顯地預告著「阿北，即將初四了！」，除利用台灣基進主視覺配色外，另外一則廣告則利用電子佈告欄（BBS）的字體設計，完整說明柯市府近日的網軍醜聞。

王明彥引用「頭號柯黑」議員王世堅過去的名言表示：「騙子的生涯，終極目標就是組一個詐騙集團，繼續騙、一直騙、一路騙、一起騙、獨騙騙不如眾騙騙。」他說，經過一連串風格分析，這二面看板已「做為2022選戰基進在台北不缺席的起手式，阿北，你真的要初四了！」

此外，名醫史書華、邱豑慶、蘇怡寧等人，也都在臉書或推特分享相關照片，暗示台灣基進或將有猛將投入台北市年底選戰，吸引大量網友熱烈討論。

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