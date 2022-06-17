柯文哲沒網軍？ 四叉貓爆民眾黨做影片攻擊林昶佐 群組對話曝光

四叉貓發文爆料，當時民眾黨內部居然大動員剪輯影片攻擊林昶佐，團隊的群組對話全曝光。（圖取自四叉貓臉書）

2022/06/17 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕立委林昶佐去年在環南市場和台北市長柯文哲同台，當面嗆柯卻反被環南市場自治會長林勝東反嗆「作秀」，引起風波，事後柯文哲再次出席環南市場活動時，稱「我有把林昶佐當朋友」，但網紅「四叉貓」貼出對話截圖，爆料當時民眾黨內部竟動員製作影片攻擊林昶佐。

台北市政府「網軍」疑雲持續延燒，近日接連揪出北市府員工「上班玩PTT」的四叉貓昨深夜接連發文，表示他拿到民眾黨內部LINE群對話紀錄，其中民眾黨內部在林昶佐被林勝東反嗆後，立刻動員製作影片來攻擊林，甚至為了撇清關係，還叫美編故意使用不同風格來製圖，更要求做圖風格再粗糙一點。

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四叉貓質疑，當時「行政院小編製圖事件」被外界大罵「網軍治國」，同樣的一件事發生在台灣民眾黨，「不知道『網軍』會不會再度被柯文哲重新定義」？

「我上一篇貼完，馬上有更多離職員工找上門，提供更完整更豐富更清晰的LINE群對話截圖。」事後四叉貓再度發文透露，林昶佐環南市場事件是早上11:30開始的記者會，事發約將近中午12點，該團隊在半小時內決定製作影片，還很慎重的提醒不要放民眾黨logo，事發後90分鐘內完成兩個版本的影片剪輯，諷刺地說「我不太確定這在業界算快還是慢啦」。

民進黨台北市議員吳沛憶也轉貼本報報導，並抨擊「虛偽雙標柯文哲」，她表示，四叉貓貼出的LINE群對話提到要把林昶佐「黑白慢動作停格」、「放柯南悲戚版配樂」，指令專業有精細，還說「風格跟我們的圖太像」，她直呼這絕對是專業的網路團隊，唯一可以肯定的這些人都不是在地人，才會把「環南市場」打成「華南市場」。

吳沛憶也批評柯文哲「最愛用網路攻擊人卻說沒有網軍、最愛羞辱公務員卻說要捍衛公務員尊嚴」，狠酸「真是你敢說我還不敢聽」。

對此，民眾黨發言人盧冠妃回應，該群組是民眾黨內部工作群組，至於針對林昶佐的影片，只有在文宣部副主任蔡峻維的臉書公開做評論。

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