柯文哲「屁股化膿無人換藥」說 醫師吐槽：伴侶非照服員

台北市長柯文哲16日出席教會社福合作擴大方案活動。他在致詞時分享了朋友的「不結婚會有麻煩」故事。（台北市政府提供）

2022/06/17 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲本月16日致詞時指出，他有個朋友因為屁股化膿而開刀，那位朋友家中父母年事已高，本身又還沒結婚，因此無人替他屁股傷處換藥，所以他跟朋友說，「因為你不結婚，現在有麻煩了。」澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲今（17）日則在臉書分享了有關臀部創口護理的知識，同時也闡述了他反對柯文哲「把另一半的角色描述為一個照服員」的看法。

杜承哲在臉書PO文表示，肛門膿瘍還有廔管術後，都是以溫水坐浴為主，而換藥只是其次，甚至不用換也可以。「北榮的流派建議術後溫水洗屁屁，無需換藥；中國醫的衛教建議自己用食指沾藥膏，總之都用不上別人。」

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杜承哲解釋，手術與出院後的真正需要居家照護，卻遇到家庭支持不足的情況，例如像「濕敷療法」、「紗布填塞」等無菌換藥操作，才是大宗，但民眾可以透過行之有年的「出院準備計畫」尋求幫助。

杜承哲稱，「接下來他們會解釋『這只是舉例強調家庭價值，重點是家庭』。這正是我覺得心寒的地方。」因為成立家庭的意義，應該是希望一同分享生命中重要的時刻，而不是要用婚約來「綁架」一個照護員。

杜承哲接著指出，柯文哲的說法，「正是讓我很多朋友不敢結婚的原因。」、「獨身與成立家庭，應該是個人的自由選擇。希望挽救少子化，要為家長們提供許多實質支持，而不是透過污名化單身男女，或用社會壓力來達成。」、

杜承哲在文末表示，「在柯的整句話裡，另一半的角色只是一個照服員。柯市長可以在幾句話裡，婚姻話題翻車，長照議題翻車，連外科手術後的居家照護都能翻車！太厲害了。」

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