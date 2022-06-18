林智堅征戰桃園 最晚須在7/26遷戶籍
2022/06/18 18:17
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〔記者吳書緯／台北報導〕民進黨選舉對策委員會今天下午召開會議，一致同意建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長。依「選罷法」規定，林智堅必須在選前4個月以上將戶籍遷至桃園市，才具備參選資格，依今年選舉時程，最晚必須在7月26日前遷戶籍。
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至於林智堅現有新竹市長一職，是否因為遷戶籍到桃園受到影響？內政部說，依「地方制度法」規定，縣市長戶籍遷出行政區4個月以上，由內政部解職並報請行政院派員代理。
中選會副主委陳朝建受訪指出，依據「選罷法」第15條規定，有選舉權人在各該選舉區繼續居住4個月以上者，為公職人員選舉各該選舉區之選舉人；同理，有選舉權之人始得有被選舉權，以年底地方公職人員選舉投票日為11月26日往前推算，需於該選舉區居住4個月以上，例如於7月26日完成戶籍設籍並期滿4個月。
內政部民政司長呂清源說，依據「地方制度法」第79條第一項第六款規定，縣市長遷出行政區4個月以上者，由內政部解職。依現行法規，要遷戶籍滿4個月才會被解職，所以沒有一遷戶籍就被解職的情況。
假設林智堅自行宣布辭去新竹市長，呂清源說，新竹市政府要呈報內政部，內政部再報請行政院派員代理。