為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林智堅征戰桃園 最晚須在7/26遷戶籍

    民進黨選舉對策委員會一致同意建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長。（資料照）

    民進黨選舉對策委員會一致同意建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長。（資料照）

    2022/06/18 18:17

    相關新聞連結：
    蔡英文拍板！林智堅戰桃園、沈慧虹選竹市、蔡適應攻基隆

    〔記者吳書緯／台北報導〕民進黨選舉對策委員會今天下午召開會議，一致同意建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長。依「選罷法」規定，林智堅必須在選前4個月以上將戶籍遷至桃園市，才具備參選資格，依今年選舉時程，最晚必須在7月26日前遷戶籍。

    至於林智堅現有新竹市長一職，是否因為遷戶籍到桃園受到影響？內政部說，依「地方制度法」規定，縣市長戶籍遷出行政區4個月以上，由內政部解職並報請行政院派員代理。

    中選會副主委陳朝建受訪指出，依據「選罷法」第15條規定，有選舉權人在各該選舉區繼續居住4個月以上者，為公職人員選舉各該選舉區之選舉人；同理，有選舉權之人始得有被選舉權，以年底地方公職人員選舉投票日為11月26日往前推算，需於該選舉區居住4個月以上，例如於7月26日完成戶籍設籍並期滿4個月。

    內政部民政司長呂清源說，依據「地方制度法」第79條第一項第六款規定，縣市長遷出行政區4個月以上者，由內政部解職。依現行法規，要遷戶籍滿4個月才會被解職，所以沒有一遷戶籍就被解職的情況。

    假設林智堅自行宣布辭去新竹市長，呂清源說，新竹市政府要呈報內政部，內政部再報請行政院派員代理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    怒轟黨中央假民調混淆視聽 張亞中：不要再把我名字納進去
    2022/06/17 18:01

    怒轟黨中央假民調混淆視聽 張亞中：不要再把我名字納進去
    球來了就接 ！參選桃園市長與否林智堅首度表態
    2022/06/17 10:28

    球來了就接 ！參選桃園市長與否林智堅首度表態

    不靠「照騙」腰肚自然內縮3吋有解
    確診後首發聲！ 林智堅批「這些人」：把火災當政治攻擊工具
    2022/06/16 22:10

    確診後首發聲！ 林智堅批「這些人」：把火災當政治攻擊工具
    國民黨苗栗提名之亂！鍾東錦批黨中央不懂基層 再喊參選到底
    2022/06/16 19:47

    國民黨苗栗提名之亂！鍾東錦批黨中央不懂基層 再喊參選到底

    618購物節攻略 刷聯邦卡最高享18%回饋
    鄭寶清：林智堅不是桃園市民 沒有參賽權
    2022/06/15 19:29

    鄭寶清：林智堅不是桃園市民 沒有參賽權
    羅智強稱「成全」台灣防疫 要陳時中別糾結選台北市長
    2022/06/08 12:25

    羅智強稱「成全」台灣防疫 要陳時中別糾結選台北市長
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播