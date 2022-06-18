林智堅征戰桃園 最晚須在7/26遷戶籍

民進黨選舉對策委員會一致同意建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長。（資料照）

2022/06/18 18:17

相關新聞連結：

蔡英文拍板！林智堅戰桃園、沈慧虹選竹市、蔡適應攻基隆

〔記者吳書緯／台北報導〕民進黨選舉對策委員會今天下午召開會議，一致同意建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長。依「選罷法」規定，林智堅必須在選前4個月以上將戶籍遷至桃園市，才具備參選資格，依今年選舉時程，最晚必須在7月26日前遷戶籍。

請繼續往下閱讀...

至於林智堅現有新竹市長一職，是否因為遷戶籍到桃園受到影響？內政部說，依「地方制度法」規定，縣市長戶籍遷出行政區4個月以上，由內政部解職並報請行政院派員代理。

中選會副主委陳朝建受訪指出，依據「選罷法」第15條規定，有選舉權人在各該選舉區繼續居住4個月以上者，為公職人員選舉各該選舉區之選舉人；同理，有選舉權之人始得有被選舉權，以年底地方公職人員選舉投票日為11月26日往前推算，需於該選舉區居住4個月以上，例如於7月26日完成戶籍設籍並期滿4個月。

內政部民政司長呂清源說，依據「地方制度法」第79條第一項第六款規定，縣市長遷出行政區4個月以上者，由內政部解職。依現行法規，要遷戶籍滿4個月才會被解職，所以沒有一遷戶籍就被解職的情況。

假設林智堅自行宣布辭去新竹市長，呂清源說，新竹市政府要呈報內政部，內政部再報請行政院派員代理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法