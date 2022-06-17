習近平5天內營造武統台灣氛圍 范世平：虛招連連、破綻百出

中國國家主席習近平15日與俄羅斯總統普廷通話。（路透）

2022/06/17 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平近日簽令發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》，為部隊執行「非戰爭軍事行動」提供法規依據，15日正式實施，另外，中國也突然對國際社會主張，台灣海峽是中國的內海。對此，台師大政研所教授范世平分析，習近平在5天內營造武統台灣的氛圍「破綻百出」，對台動武動作不斷卻是「虛招連連」。

范世平17日在臉書發文說，習近平簽署與發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要》有6章59條，從15日施行，但迄今沒看到實際內容，他質疑只有條文名稱卻有名無實，是「先畫靶再射箭」的倉促推出？

請繼續往下閱讀...

范世平指出，外界認為這是習近平打台灣前的準備，要學俄國總統普廷侵略烏克蘭的「特別軍事行動」而不是戰爭，藉此逃避「戰爭罪」的責任，「如果真是如此，那習還真是鸚鵡學舌了，毫無創意；但普廷肯定很爽，中國成了俄羅斯的小老弟」，他也大酸習近平「自曝其短」，直言中國如果有實力而底氣夠，要打台灣要什麼理由？還怕什麼「戰爭罪」？

范世平說，美國國防部長奧斯汀與中國國防部長魏鳳和10日在新加坡面談，魏鳳和聲稱，「若有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將『不惜一戰』」，他認為，魏鳳的說法完全是廢話，「什麼是把台灣分裂出去？現在不是兩岸分裂狀態嗎？中國為何不打？」

范世平接著點出，中國外交部發言人汪文斌13日指稱，「中國對台灣海峽享有主權權利和管轄權」，「有關國家聲稱台灣海峽是國際水域，意在為其操縱涉台問題、威脅中國主權安全製造藉口，中方對此堅決反對」；中國針對台灣議題的網媒「憑海觀島」14日報導聲稱，中國已對台海定性，也就向美國等境外勢力提出警告，「如果軍艦在中國12海浬以內的領海內航行，就如同侵略中國領土，解放軍完全有理由開火回擊」。

范世平也提到，習近平與普廷15日通話，普廷說：「俄方反對任何勢力藉口所謂新疆、香港、台灣等問題干涉中國內政。」他認為，習近平在形塑若武統台灣是有國際支持的，但俄羅斯顯然未必力挺中國，因為習近平在同一場合沒力挺俄羅斯侵佔烏克蘭，態度曖昧，顯示中俄貌合神離。

最後范世平總結，所以短短5天，習近平在營造武統台灣的氛圍，卻是破綻百出，顯然只是為自己在年底的中共20大繼續連任尋找正當性而已。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法