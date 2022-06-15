中國2動作將有重大影響 矢板明夫：台灣不能掉以輕心

中國國家主席、中共中央軍委主席習近平近日簽令發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》，為部隊執行「非戰爭軍事行動」提供法規依據，15日正式實施。（美聯社）

2022/06/15 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席、中共中央軍委主席習近平近日簽令發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》，為部隊執行「非戰爭軍事行動」提供法規依據，15日正式實施；另外，中國也突然對國際社會主張，台灣海峽是中國的內海。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫提醒，中國上述的兩個動作，台灣政府一定不能掉以輕心。

矢板明夫在臉書表示，中國官方近日有兩個動作，都可能對台灣的將來有重大影響，一個是習近平簽署《非戰爭軍事行動綱要》，另一個是中國突然對國際社會主張「台灣海峽是中國的內海」。

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矢板明夫指出，《非戰爭軍事行動綱要》是對軍隊在維和、反恐、救災、打擊犯罪等非軍事行動提供法律依據，本來是一份無可厚非的文件，但考慮到俄羅斯總統普廷這一次是以「特別軍事行動」的名目入侵烏克蘭，那將來習近平就有可能以反恐、打擊犯罪等名義進攻台灣。

矢板明夫分析，如果不是戰爭行為，就可以躲開國際法上的相關規定，說不定還可以逃避掉一些經濟制裁；至於中國宣稱台灣海峽為中國的內海，則是公然挑戰國際海洋法公約，強行改變國際社會現有規則的作法。

矢板明夫指出，根據《聯合國海洋法公約》，一個國家的領海只包括沿岸12海里，只要不在領海內，任何國家的船隻、包括軍艦都可以自由進出，「中國突然把台灣海峽說成内海，可能是因為最近美、英、法等國的軍艦紛紛穿越台灣海峽，讓中國認為國際社會介入台灣問題的可能性提高，產生了危機感」。

矢板明夫進一步指出，美國等大國不懼怕中國，盡可不理會中國的主張，讓自己國家的船隻通行，但一些小國就不敢得罪中國，只得遵照中國的指示，因此中國很可能下一步就會以「台灣海峽是內海」為由，限制外國船隻進出台灣的港口，進一步打壓台灣。

「中國共產黨打擊對手的時候，最擅長的有三戰：輿論戰、心理戰、法律戰。上述的兩個動作，都屬於法律戰。」矢板明夫認為，中共不會馬上對台灣動武，但上述的兩個動作，有可能是為今後時機成熟時預做的準備，「台灣方面一定不能掉以輕心，尤其針對台灣海峽內海化，不僅要出聲反對，更要聯合其他國家堅決抵制」。

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