WTO決啟動改革 鄧振中強調台灣堅定支持

世界貿易組織（WTO）第12屆部長會議今天落幕，大會獲致啟動WTO改革以及漁業補貼等多項議題的共識。（法新社）

2022/06/17 23:31

〔記者李欣芳／台北報導〕世界貿易組織（WTO）第12屆部長會議經過4天的會議及在16日延會一天後，密集的磋商折衝終在今天落幕，大會獲致啟動WTO改革以及漁業補貼等多項議題的共識。有關WTO改革議題，行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中在會中表示我國堅定支持改革，希望在這次會後盡速啟動改革的討論程序，以便在下次會議時取得成果。

鄧振中發言時表示，我國支持含恢復爭端解決完整功能在內之WTO改革，以回應21世紀新貿易環境所帶來的挑戰及解決部分會員使用經濟脅迫手段的問題，改革的過程除應公開、透明、具包容性外，結果應回應所有會員的關切。

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美國貿易代表戴琪在會中也贊同改革，認為應先對WTO多邊貿易體系進行診斷，改革的討論場合則不限在WTO場域，美國計畫在未來另邀請會員討論和交換意見。日本強調改革應解決會員所提供會造成扭曲市場機制的補貼問題。中國及俄羅斯則意有所指地強調改革應處理部分會員「濫用」國家安全條款而採行單邊貿易限制措施的問題。

政院經貿辦官員表示，我常駐WTO代表團發布新聞稿說明，面對全球貿易環境丕變，現有的WTO多邊貿易規範難以符合現在的環境及企業界的需要，例如電子商務的蓬勃發展需要有多邊的規範，始能更加普及和嘉惠大眾；如何因應氣候變遷及維護環境的永續發展更是眾所注目的跨國界議題，需要WTO的關注，以使會員在透過貿易措施支持環境永續時，不致形成不必要的貿易障礙。

會員經過16日延長會議，直到17日清晨始結束談判、折衝，同意將展開改革程序的文字列入本次會議的宣言。會員一致贊同改革的必要性及改革應能改善WTO之所有功能。並同意在不預設改革目標之前提下，由「總理事會」及其轄屬之各級委員會或工作小組執行改革、檢討進度，及提出適當的決議案供第13屆部長會議考慮。

此外，這次也達訂定「漁業補貼協定」（Agreement on Fisheries Subsidies）的共識， 會員自2001年杜哈回合即開始談判漁業補貼議題，終於在這次會議成功跨出一大步。協定內容包括禁止會員補貼非法、未報告及不受管制之漁業；課予會員更高之環保義務等。

因應俄烏戰爭開打，糧食安全議題引發關注，這次會議也通過「緊急因應糧食危機之部長宣言」及「世界糧食計畫之採購豁免於禁止或限制出口之決議」： 會員承諾採取具體措施促進貿易，改善全球糧食和農業市場的運作，及增進農業的長期調適能力。

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