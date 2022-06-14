中國禁台石斑 我擬11月WTO申訴

台灣遭中國禁運農產品處理現況

2022/06/14 05:30

〔記者楊媛婷、謝君臨／台北報導〕繼鳳梨、釋迦、蓮霧後，中國自十三日起暫停台灣石斑魚輸入，農委會副主委陳駿季重申，將透過兩岸平台提供科學證據，請中國儘速回應。農委會也指出，如果遲不回應，不排除在世貿組織（WTO）的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫委員會（SPS）提申訴，預計於十一月提出。

去年鳳梨案 我方提特別貿易關切 未獲中方回應 23日例會我將三度提出

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中國去年二月突宣佈禁止台灣鳳梨進口，同年九月再禁釋迦、蓮霧，這次對台灣石斑魚出手，第三度片面暫停台灣農產品輸入，陳駿季表示，中國此次行動跟之前片面暫停鳳梨、釋迦、蓮霧輸入作為如出一轍，中國之前指台灣石斑有禁藥等，我方立刻執行檢測，並且實際走訪產地，都沒發現這些問題，透過兩岸動植物防檢疫平台回信給中方外，也希望中國可以提供更多科學資料，但都已讀不回，這是對台灣農漁民不公平的對待。

中國輸入台灣的水產品，也曾三度驗出藥殘超標等情況，但我方都是給予退運或銷毀，未對中國的水產品採取全面暫停輸入措施，陳駿季說，台灣是自由貿易的國家，基於國際貿易規範，希望對方提出科學證據，也對中國提出的各種問題，提出具體措施與資訊回覆中國，如果都沒有獲得具體回應，就會循WTO的爭端解決機制來解決。

農委會國際處處長林家榮表示，去年已經針對中國暫停台灣鳳梨輸入一事，在WTO的SPS例會中提出兩次特別貿易關切，但中國都沒有正面回應，最近一次例會將在六月廿三日舉行，會中將再度針對鳳梨跟釋迦提出特別貿易關切，希望中國正面回應。至於石斑魚的部分，先透過兩岸平台將科學資料送給中國，如果中國沒有善意回應，將在十一月例會中針對石斑魚對中國提出特別貿易關切。

立委：中國對台灣農漁民「養套殺」

立法院民進黨團昨舉行記者會，立委陳亭妃批評說，在鳳梨、蓮霧事件後，從去年十一月至今年三月，台灣都向WTO的SPS會議提出特定貿易關切，要求中國與我進行對話，並提供相關科學檢疫，但中國都提不出來，證明從頭到尾中國都在傷害台灣農產品、農漁民。

民進黨團幹事長鄭運鵬補充說，中國長期對台灣農漁民進行「養套殺」策略，在政治上設陷阱，先透過中國市場「養」，再以市佔率「套」牢，最後下蠱、下藥、下蟲要來「殺」農漁民，以農圍政，藉此逼迫民進黨政府。

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