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    選總統？郭台銘：政治不是我的選項

    強調「政治不是我的選項」的郭台銘，前往過去服役時只聞其名的大膽島海上巡弋時，心情十分愉快。（記者吳正庭攝）

    強調「政治不是我的選項」的郭台銘，前往過去服役時只聞其名的大膽島海上巡弋時，心情十分愉快。（記者吳正庭攝）

    2022/06/17 21:55

    〔記者吳正庭／金門報導〕永齡基金會創辦人郭台銘今天到金門贈送家用PCR，媒體問及是否參選總統？郭台銘說，「政治不是我的選項」，他也說，如果兩岸小三通能解決，他的生意投資，一定把金門當成重點。

    郭台銘與夫人曾馨瑩搭專機到金門，再搭船到小金門后頭社區，訪視居民使用他贈送的家用PCR，再回大金門與金門縣政府簽訂合作意向書。曾經於50多年前在金門服預官役的郭台銘，一路心情輕鬆，對於要求合照和媒體提問都十分配合。

    郭台銘與金門縣長楊鎮浯簽訂合作意向書後舉行聯合記者會，有媒體提問，稍早詢問他是否會參選總統的問題，因在海邊收音不清楚，請他再次說明。郭台銘則說，這與簽約主題不同，希望「不要失焦」，直接把話題轉向全世界關注的經濟議題。

    兩岸可發展低碳經濟、小三通、生醫科技 為什麼要戰爭？

    郭台銘說，在金門提到烏克蘭很有感，因為台灣在若干年前就有點類似烏克蘭，在戰爭的威脅下，金門成了最大的受害者。他說，兩岸可以發展低碳經濟、小三通、生醫科技，若論工作，兩岸人民有很多事都做不完，「為什麼要選擇戰爭？我不懂」。

    被問及5年前曾經走訪金門，當時有意在金門發展生技園區的議題，郭台銘直言，受到疫情及小三通停航的影響，目前生技園區計畫已經暫停。

    郭台銘說，相隔多年重返金門，看到金門大橋快完工，「看來，這個縣長是有在做事的縣長」。

    郭台銘還說，馬上要去日本，他知道日本最喜歡的禮物就是金門高粱酒，而且是「黑金龍」，所以他買了很多高粱酒。他說，預計今年大橋通車的時候還要再來，到時會和縣府再洽談一樁和低碳有關的合作事宜。

    永齡基金會創辦人郭台銘（左一）在金門縣長楊鎮浯（左三）陪同下，率另一半曾馨瑩（左二）搭船往返小金門。（記者吳正庭攝）

    永齡基金會創辦人郭台銘（左一）在金門縣長楊鎮浯（左三）陪同下，率另一半曾馨瑩（左二）搭船往返小金門。（記者吳正庭攝）

    永齡基金會創辦人郭台銘（前排左四）在金門縣長楊鎮浯（前排右二）陪同下，與夫人曾馨瑩（前排左三）到小金門后頭社區活動中心與長輩互動合影。（記者吳正庭攝）

    永齡基金會創辦人郭台銘（前排左四）在金門縣長楊鎮浯（前排右二）陪同下，與夫人曾馨瑩（前排左三）到小金門后頭社區活動中心與長輩互動合影。（記者吳正庭攝）

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