法務部第一大司「檢察司」 將補5名主任檢察官新血

法務部檢察司將補5名主任檢察官。（記者吳政峰攝）

2022/06/17 15:42

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部檢察司因負責刑法、刑事訴訟、民生犯罪、重大刑案、毒品等多項業務，素有「第一大司」之稱，主力戰將均從檢察界借調，惟今年有4人要回任檢察官一職，為免交接出現空窗期，檢察官人事審議委員會17日開會討論遞補人事，最終決定新補5名主任檢察官，送法務部長蔡清祥核定

能夠調法務部辦事的檢察官均為一時之選，以今年歸建的四人為例，台北地檢署主任檢察官郭進昌協助法務部推動人事改革有功，並將二專生（一審調二審辦事兩年）與三專生（一審輪調二審三年）的用人目的成功分流，讓檢察人事不再形同死水；台北地檢署主任檢察官高一書在物價高漲的鋒頭上出手，委請業者緩漲，減輕了通膨壓力；桃園地檢署主任檢察官黃榮德一次列管296項毒品，有效抑制初用與再用的吸毒人口；台中地檢署主任檢察官林映姿提出酒駕、過失致死、深偽、監護等諸多草案，讓精障犯有機會接受長期治療，減少性侵犯沒治好就出來再犯的機會，打擊犯罪不遺餘力。

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這4名檢察官即將於今年8月歸建一審，法務部考量國民法官明年即將上路，目前雖然由法制司副司長鄧巧羚負責該項業務，但檢察司亦應有窗口協助，因而拍板定案今年應補5人，日前由檢察司長黃謀信親自面試。

黃謀信除了關心品操與能力，亦盼來應徵的人能顧及家庭，另盼他們能調法務部至少2年以上，避免人員調動過於頻繁，不利法案設計。而來應徵的人多為主任檢察官，它們希望能增加行政歷練、提高視野、強化與外界的溝通、學習立法技術、了解法務部的業務。

經過挑選，檢察司最後選出5名主任，分為新北地檢署的張靜薰（司法官學院48期結業）、屏東地檢署陳怡利（42期）、新北地檢署李秀玲（48期）、金門地檢署李仲仁（50期）、新北地檢署黃育仁（44期）。5人名單17日送交檢審會審議通過，將轉送蔡清祥核定，定8月31日通案調動。5人將接下刑法、檢察人事、民生犯罪與查賄、毒品與國民法官等5個股別。

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