國民黨中市議員南屯區初選民調 今至19日老將新秀對決

國民黨中市議員南屯區初選民調，今起到19日老將劉士州將與新秀對決。（圖：市黨團提供）

2022/06/17 14:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨台中市議員選舉提名作業大致底定，僅第7選區（南屯區）提名兩席有3人登記尚未敲定，因市黨部該區提名保留一席婦女保障名額，另一席則由民調定高下，將由老將、現任議員劉士州與新人吳柏勳今天起到19日以電話民調一決高下，市黨部指出，其中吳柏勳33歲，符合黨部鼓勵新人參政的「35歲以下且首次參選新人，初選加權可達100%」條件，老將新秀捉對廝殺結果備受矚目。

國民黨台中市議員選舉第二梯次登記截止，第7選區（南屯區）僅提名2席，除有現任2名議員劉士州與朱暖英均完成登記，新人吳柏勳也登記參選，黨部訂自17日到19日辦理初選民調。

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不過，國民黨市黨部提名機制設計有婦女保障名額，南屯區提名兩席中一席已保留給婦女保障名額，其中朱暖英雖需參與民調，可獲保障名額提名，劉士州與吳柏勳兩人要力爭另一提名席次。

市黨部指出，第7選區初選民調預計今晚6點半起到10點進行，民調自17日到19日，預計要做1068份以上，只要達到1068份以上就停止。

其中台中市升格直轄市後，已連任三屆議員的劉士州，力拼第四任連任，劉士州說，因今年新人參政加權鼓勵達100%，備感壓力，只能盡全力盼選民支持；新人吳柏勳曾任國民黨黨代表、國民黨中央委員等職務，他強調，投入公共事務10年，希望能替南屯注入新活力；針對市黨部婦女保障提名機制，吳柏勳認為不利新人出線，但會加強努力，他另說，現在女力當道，未必需要保障策略，盼黨部未來能調整提名辦法。

市黨部副主委顏文正則指出，南屯區僅4席議員，現任議員中國民黨與民進黨各佔兩席，黨部評估該區空間應提名兩席較適宜，市黨部多年提名機制均有婦女保障名額，今年中央黨部訂出史上最優的獎勵機制鼓勵青年參政，首次參選且年齡35歲以下的年輕人民調可加權達100%，黨部會公平公正辦理民調，一切依民調結果決定提名人選。

國民黨中市議員南屯區初選民調，今起到19日新秀吳柏勳將與老將對決。（圖：市黨部提供）

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