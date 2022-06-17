議員初選落敗黃子哲、蔡畹鎣加入競選團隊 蔣萬安：2人有選戰經驗

國民黨立委蔣萬安競選團隊加入新成員，包括議題小組召集人黃子哲（右一）、副發言人蔡畹鎣（右三）。（蔣萬安辦公室提供）

2022/06/17 11:36

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安陣營昨公布團隊新成員，包括議題小組召集人黃子哲、副發言人蔡畹鎣，2人今早也陪同蔣萬安拜會前台北市長吳伯雄，媒體問為何找議員初選落敗的人加入團隊，蔣萬安對此表示，2人有實際參與選舉，只要是人才認同理念、對台北市政有願景，都歡迎加入團隊。

蔣萬安指出，黃子哲有非常豐富輔選經驗，也關注政治議題，因此邀請擔任議題小組召集人，蔡畹鎣過去在新北市府擔任副發言人，也有新媒體事務經驗，因此延攬進團隊，協助對外發言以及隨行工作。

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蔡畹鎣是第3位侯家軍進入團隊，是否雙北合作更密切？蔣萬安強調，只要是人才認同團隊理念，都歡迎加入一起為台北的未來打拼；媒體再問找侯家軍是否要搶淺藍選票，蔣說，廣納人才是他的唯一考量，只要是人才，對服務有熱誠都歡迎加入團隊，大家都是台北隊，共同為台北打拼。

媒體問是否還會找黨內初選沒有過關的年輕人加入，蔣萬安表示，年輕優秀朋友都很有想法，也都實際參與選舉，所以更能了解民眾需求，遇到問題如何適時即刻提出執行方案解決問，因此不管在議題分析或代表團隊發言都可勝任。

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