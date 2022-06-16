綠營北北桃人選 林佳龍：盡快產生人選丶爭取選民支持

民進黨北部縣市長提名展開徵詢，預計本週六召開選對會討論，有意爭取台北市長的前交通部長林佳龍今表示，希望北北桃盡快產生人選。（記者張嘉明攝）

2022/06/16 15:08

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨北部縣市長提名展開徵詢，預計本週六召開選對會討論，有意爭取台北市長的前交通部長林佳龍今表示，希望北北桃盡快產生人選。林佳龍表示，選舉到最後一天投票才知道結果，提名前都是基本盤，相信只要整合好人選，一定能爭取到中間選民、政見選民的支持。

對於民進黨週六將召開選對會，林佳龍表示，他有收到選對會的開會通知，但還沒有詳細議程，距離投票日不到半年，民進黨六都縣市長是徵召候選人，可以更彈性加速進行，相信北北桃一定會徵詢各界意見提出優秀人選；他的態度是一致的，希望北北桃首都圈、直轄市都可以如期在6月底前提名，期待盡快產生人選。

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針對近期傳出網媒對北市民調結果，林佳龍表示，選舉要到最後一天投票才知道結果，有基本盤、有策略，也有候選人的對壘，台北長期是民進黨的艱困選區，但也有將近一半的「政策選民」，相信選民會為了城市發展選出最好的人才。

林佳龍說明，現在還沒有提名，民調顯示的都是基本面，確實受疫情影響，民進黨在台北支持度大幅滑落，但相信整合好提出人選，一定能在基本盤之上爭取到中間選民、政見選民的支持，他希望不要流於負面選舉。

對於台北市議員王世堅喊話力挺，林佳龍表示，王世堅是台灣真性情男人，一路走來始終如一，評論也有其標準，一定要用心聽，自己會更努力來回報。

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