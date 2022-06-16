政院考量國安 修法加強液化天然氣船出入港區安全維護

行政院為維護液化天然氣船舶進出港區安全，提修法強化安全維護管理。 （圖翻攝自經濟部簡報）

2022/06/16 14:16

〔記者李欣芳／台北報導〕位於高雄市永安區的中油公司永安廠是關鍵基礎設施，但其港域部分漁業資源豐富，時有漁船布網捕魚，及不明船舶停泊航道、錨泊區，行政院為維護液化天然氣（LNG）船舶進出港區安全，行政院會今天通過「國營事業管理法」第21條之1、第21條之2修正草案，讓港區管理準用商港法相關規定，也強化安全維護管理。

為使國營事業於商港區域外興建之特種貨物裝卸及其他特殊設施相關船舶出入管理，有所依據，並考量部分設施屬關鍵基礎設施，為穩定能源供應、強化設施之安全維護，基於能源供應等國安考量，政府認為須配合增訂國營事業管理法相關條文，以作為執法的法源依據。

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行政院會今天通過「國營事業管理法」第21條之1、第21條之2修正草案，草案將送立法院審議。

草案規範，國營事業於商港區域外興建營運的裝卸及特殊設施船舶出入、安全管理、港區管理、污染防治及相關罰則，皆準用商港法相關條文規定。

另外，為強化安全維護管理，規定裝卸及特殊設施區域的劃定程序，藉以明確港區水域、陸域執法機關的執法範圍。

草案也明定，設施區域內，例如永安液化天然氣接收港，如需港務警察機關協助執行治安秩序維護及處理違反港務法令事項，應由國營事業報請主管機關會商內政部同意，準用商港法第5條第1項規定，由港務警察機關協助執法。

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