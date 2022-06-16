柯文哲率黨眾打青年牌 林穎孟列北市青年政策真相斥「0分還想騙票」

林穎孟對柯文哲的青年政策施政提出質疑。（資料照）

2022/06/16 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府近日成關注焦點，台北市議員林穎孟臉書PO文質疑市長柯文哲分明有8年時間可以兌現青年就業成家政見，任內卻讓北市青年外移、失業率創歷史新高，政策「0分」還想騙票。

柯文哲15日與民眾黨舉行記者會，打出青年牌，稱「青年永遠是時代進步的動力，讓青年可以對他們關心的高房價、低薪、永續發展的問題發聲」，林穎孟透過粉專提出質疑，認為柯文哲「北市青年就業成家政策0分」，還想用此騙票。

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林穎孟表示，柯文哲任內，青年政策的真相是「青年人口大量外移」，市府報告指青年人口大量外移，與「逐年增加趨勢應與成家置產有關；北市高房價所得比，外來人口相對容易遷入鄰近地區，形成『日間台北、 夜間新北』的現象」，而青年失業率也屢創歷史新高，近年女性失業率尤其為甚，柯文哲表現「比郝龍斌還不如」。

青年就業政策到2021年才開始做，林穎孟指，柯文哲在接受她質詢時表示數據深度研究報告要半年後才能提出，到時柯文哲便已卸任。種種因素影響青年就業成家，林穎孟質疑，柯文哲卻濫用第二預備金作結婚抽獎，還曾在2021年將台北市少子化怪給「女性不結婚」。

她強調，柯文哲任內，種種青年問題沒解決，還日益嚴重，「柯主席」如今卻依舊講著8年前的選舉語言，而他分明有8年時間可用北市優勢行政資源改善青年處境，逢選舉時卻似乎瞬間失憶，「忘記自己執政的台北市青年就業成家政策根本0分的事實」，林穎孟直批「柯市長騙了青年8年，柯主席今年帶領民眾黨繼續騙」。

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