習近平簽令劍指台灣？綠委：侵略不會因包裝而變

陳歐珀直言，非民主體系本身就是一種威脅。（記者陳政宇翻攝）

2022/06/15 13:25

〔記者陳政宇／台北報導〕中國國家主席習近平近日簽令發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》，為部隊執行「非戰爭軍事行動」提供法規依據，外界關注是否為解放軍版的「特別軍事行動」鋪路，提高對台灣的武力威脅。立法院民進黨團書記長陳歐珀今（15）日直言，侵略不會因為包裝而改變，並呼籲中國勿當國際社會的「唐山惡霸」。

陳歐珀今日在民進黨團輿情回應記者會上指出，習近平簽署的《軍隊非戰爭軍事行動綱要》，主要是為部隊執行「非戰爭軍事行動」提供的法規依據，「非軍事行動」最主要是國際維和、反恐、打擊跨國犯罪和國際安全合作的法令依據，「侵略者往往會用各種包裝，企圖改變侵略，所以我們要強調的是，侵略不會因為包裝而改變」。

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陳歐珀提到，全球近期高度關注俄羅斯對烏克蘭的侵略，積極協力因應後疫情的各種衝擊，中國作為一個大國，卻選擇在這樣的道路上逆向行駛，證明非民主體系本身就是一種威脅。此外，中國目前極權於一人身上，對中國人民殘忍，對區域和國際社會也是一個不穩定的未爆彈。

陳歐珀也強調，希望中國不要當國際社會的「唐山惡霸」，別因為這樣的行動綱要，就可以胡作非為、侵略他國。

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