連5屆李妍慧宣佈棄選新竹市議員 推楊玲宜接棒參選

新竹市議員李妍慧（右）今天宣佈不參選連任年底的市議員選舉、並交棒給市長林智堅子弟兵楊玲宜（左）擔任美女刺客傳承新女力。（記者洪美秀攝）

2022/06/15 12:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕已擔任五屆新竹市議員的李妍慧今天在民進黨湧言會召集人王定宇及成員趙天麟、阮昭雄、何博文等人相挺下宣佈不競選連任，並以前進國會做挑戰，同時李妍慧也把議員的棒子交給市長林智堅的子弟兵楊玲宜，以美女刺客之姿展現新女力，繼續傳承北區的選民服務。

李妍慧目前也擔任民進黨主席蔡英文在中央的發言人，加入湧言會的她，獲得召集人台南市立委王定宇及高雄市立委趙天麟、新北市議員兼新北市黨部主委何博文等人的站台相挺，李妍慧說，經過很長一段時間的思索，及對新的未來充滿期待，她宣佈不會參與年底的市議員選舉，剩下的時間會全力輔選，包括市長及市議員、里長候選人。

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李妍慧說，她擔任市議員已五屆，是本土派、也一直深耕地方，這20年，遇到過民進黨敗選、也遇到執政黨勝選，感謝鄉親的支持和肯定，此次，她將顧全勝選及大局，把能力和力量轉換用在輔選上，同時也繼續準備未來國會議員的選舉。

李妍慧說，她在北區做了20年的議員，向來以女性專業形象的民意代表為主，她很高興這個棒子由楊玲宜來接替，她是市長林智堅團隊的優秀人才，過去也有12年的選民服務經驗，有她這樣年輕優秀的女力來加入北區的行列，她會全力輔選，一起打贏年底的選戰。

李妍慧也強調，新竹是重視科技與教育的縣市，更具有國家戰略地位，因此新竹在國會，需要有為科技和教育發聲的立量，她未來將努力朝國會議員目標努力與前進，期待為新竹發聲，同時為了新竹的未來，大新竹合併升格的議題，她也會繼續討論和倡議，希望讓新竹更好、共好。

而市長林智堅的子弟兵楊玲宜，此次也以美女刺客之姿接替李妍慧，挑戰北區市議員選舉，楊玲宜說，她在新竹市從擔任市長林智堅的議員助理開始到擔任市長室機要秘書，在新竹已服務12年，此次將傳承前輩李妍慧的女力精神，並發揮女性柔韌精神，繼續傳承及服務市民。

新竹市議員李妍慧今天宣佈棄選年底的市議員、同時朝前進國會的方向努力，獲民進黨湧言會成員的力挺，而她的議員棒子也將由市長林智堅子弟兵楊玲宜擔任美女刺客傳承新女力。（記者洪美秀攝）

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