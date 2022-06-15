黑心！中國劣質快篩混充美製 立委要求徹查「勿枉勿縱」

黃世杰要求檢調一定要徹查，讓不肖廠商負起完全的責任。（記者陳政宇翻攝）

2022/06/15 12:23

〔記者陳政宇／台北報導〕大鑫資訊公司涉嫌進口中國製快篩試劑，混充美國製造販售牟利，執行長黃南競因違反詐欺等罪嫌，遭檢方向地院聲請羈押。對此，立法院民進黨團副幹事長黃世杰今（15）日呼籲「勿枉勿縱」，衛福部食藥署已發布禁止輸入、全面回收的命令，希望政府能夠管控後續損害。

大鑫資訊採購的富樂快篩試劑，屢傳無法呈現T線（測試線）或C線（品管線）等問題。經檢方偵辦後初步釐清，由大鑫申請進口交付採購機關的富樂快篩，並非採購契約所定的美國製品，而係中國製品。

請繼續往下閱讀...

黃世杰今日在民進黨團輿情回應記者會上指出，大鑫資訊股份有限公司所申請進口美商富樂家用新冠抗原快速檢測試劑，該案最早在6月10日左右，由台中市政府所發放的富樂快篩試劑，發現有無法出現測試線等問題，當時稱這疑似是瑕疵品，接收的第一批都沒問題，第二批才出現問題。但高雄市府和其他公家單位採買後，立刻通報相關單位，調查局近日搜索扣押後，發現這不是瑕疵的問題，而是以中國劣質品冒充美國製的富樂快篩，魚目混珠，這個案子已經移送法辦，相關負責人也已經收押。

黃世杰說，關於同款商品，最早是另一家進口商醫優科技，去年曾向衛福部申請進口富樂快篩，也輸入過600萬劑，目前大鑫資訊的執行長當時就任職於醫優科技，但醫優科技很快就發現，中國浙江出現疑似仿冒富樂快篩的情形，美國食品藥物管理局（FDA）也在今年3月發布警訊，所以醫優科技強調他們不會賺這個黑心錢，除了停賣這款商品，也向衛福部食藥署申請撤銷。

黃世杰表示，黃南競從醫優科技跳槽到大鑫科技後，竟冒用原來在醫優科技的申請資訊，重複向衛福部申請核發，因為同一款合格產品、合格廠商都能申請進口，所以衛福部在不知情的狀況下核發緊急使用授權（EUA）。針對黃南競所主導的不法行為，民進黨團要求檢調一定要徹查，讓不肖廠商負起完全的責任。

至於後續處理情形，黃世杰說，在這個過程中，許多公、民營事業機構很快發現這個情形，損害應該沒有擴大，希望政府勿枉勿縱，衛福部食藥署也已發布禁止輸入、全面回收的命令，盼能好好執行、管控後續的損害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法