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    獨家》6架完成性能提升F-16V返美 持續進行專精訓練

    空軍花蓮基地官兵在返美F-16V型戰機出國前夕，紛紛前來送行。（記者游太郎攝）

    空軍花蓮基地官兵在返美F-16V型戰機出國前夕，紛紛前來送行。（記者游太郎攝）

    2022/06/15 11:48

    〔記者游太郎／花蓮報導〕我國駐防在美國空亞利桑那州路克基地訓練的11架F-16戰機，連日來分成二批返台升級後，首批6架完成構改、性能提升，連日來並已完成檢整的單、雙座型戰機，今天上午10時30分起飛返回美國，由於這6架戰機原屬於空軍花蓮基地，基地人員抱著「嫁女兒」既開心又不捨的心情送機。

    6架已完成性能提升F-16V型戰機（5架單座、1架雙座），連日來完成最後檢整作業後，今天上午9時30分開車熱機，由空軍花蓮基地人員進行最後的起飛前檢查，10時30分依序滑至加溫坪，進行飛行前最後安全及相關程序確認後，由編號6713單座機率先進入跑道，點燃後燃後、加足馬力起飛，隨後6822 （雙座）6671 6675 6689 6662等5架接連衝向天際，飛向太平洋彼岸，延續我國空軍在美國路克基地的訓練任務。

    去年4月25日凌晨0時57分，4架未提升的F-16A型戰機，低調飛往美國替代訓練任務，機身刻意抹去原有的國徽、尾翼上第五聯隊最著名的「太陽神」塗裝也刻意塗掉，隱密地選擇在凌晨時間起飛，但巨大的引擎聲響吵醒民眾，也讓外界增添不少的想像空間，因此這次返美時間特別改成白天起飛。

    空軍花蓮基地官兵今天齊聚這6架即將遠渡重洋的戰機前，有人頻頻撫摸每天朝夕相處的戰機，臨行前還列隊相送，基地附近有航空迷聞訊前來拍攝最後在台灣的身影，有人還哽咽地說「奇怪怎麼會有酸酸的心情」、還有人說「像嫁女兒的感情」，但也有人說「它們是要去美國進修，應該高興才對」，基地人員和航空迷目送6架戰機離開，情緒百感交集。

    空軍花蓮基地官兵列隊，向即將赴美的F-16V敬禮送行。（記者游太郎攝）

    空軍花蓮基地官兵列隊，向即將赴美的F-16V敬禮送行。（記者游太郎攝）

    空軍的C-130運輸機，正好行經即將赴美的F-16V戰機前，體型形成強烈的對比。（記者游太郎攝）

    空軍的C-130運輸機，正好行經即將赴美的F-16V戰機前，體型形成強烈的對比。（記者游太郎攝）

    飛行前最後檢查的赴美F-16V機隊。（記者游太郎攝）

    飛行前最後檢查的赴美F-16V機隊。（記者游太郎攝）

    率隊加足馬力滾行升空的編號6713 F-16V型單座戰機。（記者游太郎攝）

    率隊加足馬力滾行升空的編號6713 F-16V型單座戰機。（記者游太郎攝）

    依序進行跑道準備升空的F-16V型戰機。（記者游太郎攝）

    依序進行跑道準備升空的F-16V型戰機。（記者游太郎攝）

    F-16V點燃後燃後升空。（記者游太郎攝）

    F-16V點燃後燃後升空。（記者游太郎攝）

    F-16V機群升空後，飛向太平洋彼岸。（記者游太郎攝）

    F-16V機群升空後，飛向太平洋彼岸。（記者游太郎攝）

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