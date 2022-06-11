檀香山意外後 6架駐美F-16返台升級

編號6602 F-16A單座機，由我方飛行員操作，擔任長機率隊平安飛返花蓮基地。（記者游太郎攝）

2022/06/11 05:30

飛返空軍花蓮基地

〔記者游太郎／花蓮報導〕我國部署在美國亞利桑那州路克基地訓練的十一架F-16A/B型戰機，日前返國降落中繼站夏威夷檀香山機場時，其中一架因鼻輪故障發生意外，經過飛安特檢後，有六架依原計畫、飛行約九個半小時、近十次空中加油後，昨天下午三時十六分平安飛返空軍花蓮基地，另一批四架近日內回國，受損的戰機則考慮空運或海運返國後修復及升級。

空軍編號6602、6804（雙座）、6620、6669、6715、6679六架F-16A/B型戰機，昨天清晨五時四十五分自檀香山（當地時間十一時四十五分左右）起飛，途中經過近十次空中加油後，下午三時十六分，由我國籍飛行員擔任長機，依序平安降落空軍花蓮基地，空軍司令部相當重視這次的長程返國飛行任務，由兩名中將全程坐鎮指揮。

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鼻輪故障受損戰機

擬空運或海運返國

空軍部署在美國空軍路克基地（Luke AFB）的F-16A戰鬥機，日前預計飛返國內進行升級為F-16AM（F-16V）工程，中途降落夏威夷檀香山時，發生鼻輪故障無法放下意外，最後順利以尾鉤拉住攔截鋼索，所幸僅機鼻受損、人員無恙；其餘十架戰機在飛安特檢、確認安全後，首批六架先行飛返國內，餘四架另批返國。至於受損的F-16A型戰機，將視受損狀況評估如何運回國內修復及升級。

我國從一九九七年F-16交機時，返台的飛運模式就是從美國本土出發，當時中途站是同屬歐胡島上的希肯（Hickam）空軍基地，再經關島，空中加油後飛返嘉義基地交機。

空軍基於訓練需求，十餘架F-16戰機於美國路克基地駐防，做為飛行員訓練用途，但空軍委由漢翔公司執行「鳳展計畫」，逐批升級F-16A/B block20戰機為「F-16V」戰機，預計明年全數完成，因此駐防於美國的戰機須分批返台改裝，檀香山則是戰機返台過程的重要中繼站。

空軍表示，目前已完成構改、升級的F-16V型戰機，近日內專案飛返美國路克基地，持續進行相關的跨國訓練任務。

自美國返台的F-16戰機，飛經花蓮著名地標建築物後平安落地。（記者游太郎攝）

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