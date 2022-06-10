檀香山意外後 駐美F-16依計畫首批6架返抵花蓮

空軍駐防美國路克基地的F-16戰機，首批6架平安飛返花蓮基地，圖為經過花蓮市區的畫面。（記者游太郎攝）

2022/06/10 16:54

〔記者游太郎／花蓮報導〕我國部署在美國亞利桑那州路克基地訓練的11架F-16A、B型戰機，日前在飛返花蓮基地途中，其中1架在夏威夷檀香山機場因鼻輪故障發生降落意外，經過飛安特檢後，其中6架經過近10次空中加油後，下午3點16分平安飛返空軍花蓮基地，空軍司令部特別派出2名中將坐鎮指揮，整個落地過程相當順利。

空軍編號6602、6804（雙座）、6620、6669、6715、6679等6架F-16A/B型戰機，今天清晨5時45分（檀香山當地時間11時45分左右）起飛，途中經過近10次空中加油後，下午3時16分，在我國籍飛行員擔任長機，依序由花蓮基地03跑道平安降落，空軍司令部相當重視這次的返國飛行任務，下午陸續派出2架B-1900型行政專機，分由2名中將率隊，全程關注這趟返國任務。

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空軍部署在美國空軍路克基地（Luke AFB）的F-16A戰鬥機，日前預計飛返國內進行升級為F-16AM（F-16V）工程，中途降落夏威夷檀香山時，發生鼻輪故障無法放下意外，最後以尾鉤拉住攔截鋼索，成功在跑道煞停，機鼻受損但人員無恙，餘10架戰機立即進行飛安特檢，確認安全後，首批6架先行飛返國內，餘4架另批返國，至於受損的F-16A型戰機，將視受損狀況評估如何運回國內修復及升級。

我國從1997年F-16交機時，返台的飛運模式就是從美國本土出發，第一站就是夏威夷，當時中途站是同屬歐胡島上的希肯（Hickam）空軍基地，然後再經關島，空中加油後飛返嘉義基地交機。

空軍基於訓練需求，10餘架F-16戰機於美國路克基地駐防，做為飛行員訓練用途，但空軍委由漢翔公司執行「鳳展計畫」，逐批升級F-16 A/B block20戰機為「F-16V」戰機，預計明年全數完成，因此駐防於美國的戰機須分批返台改裝，檀香山則是戰機返台過程中的重要中繼站。

自美國返台的F-16戰機，飛經花蓮著名地標建築物後平安落地。（記者游太郎攝）

編號6602 F-16A單座機，由我方飛行員操作，擔任長機率隊平安飛返花蓮基地。（記者游太郎攝）

雙座F-16B型戰機順利降落花蓮基地，主輪觸地瞬間揚起煙塵。（記者游太郎攝）

空軍為了安全起見，在跑道頭架起攔截網等措施，確保自美返台F-16順利平安降落。（記者游太郎攝）

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