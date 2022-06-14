獨家》好事多磨！延誤2天後 4架F-16返國構改

空軍由美國返台的第二批F-16戰機，由原屬第5聯隊的編號6670單座機率領，平安飛返花蓮基地。（記者游太郎攝）

2022/06/14 16:52

〔記者游太郎／花蓮報導〕我國部署在美國亞利桑那州路克基地訓練的11架F-16A、B型戰機，第一批6架10日返國後，原訂第二批4架於12日返國，但途中受到天候影響臨時取消行程，延到今日下午3時40分平安飛返空軍花蓮基地，另一架受損的F-16將視修復狀況，由空運或海運返國。

空軍4架F-16戰機原訂12日下午4時許返台，但根據消息指出，當天起飛後發現沿途天候不佳，臨時飛返夏威夷檀香山機場，讓許多熱情接機的航空迷扼腕不已，今天清晨起飛後，仍有不少航迷獲悉訊息後，紛從各縣市趕到花蓮，準備記錄歷史性一刻。

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下午4時30分許，4架F-16，由原屬花蓮基地的編號6670單座機，率編號6603、6690及6807（雙座）等3架戰機順利降落花蓮機場，空軍司令部照例派出一名中將歡迎飛行員返國，並慰問其中幾位美籍飛行員的辛勞，但刻意保持低調，花蓮基地的日常訓練也未因此取消。

11架F-16日前在返國途中，其中1架在夏威夷檀香山機場因鼻輪故障發生降落意外，經過飛安特檢後，10日其中6架經過約9個半小時時、近10次空中加油後，下午平安飛返空軍花蓮基地。

空軍部署在美國空軍路克基地（Luke AFB）的F-16A戰鬥機，日前預計飛返國內進行升級為F-16AM（F-16V）工程，中途降落夏威夷檀香山時，發生鼻輪故障無法放下意外，最後以尾鉤拉住攔截鋼索，成功在跑道煞停，機鼻受損但人員無恙，餘10架戰機立即進行飛安特檢，確認安全後，首批6架先行飛返國內，餘4架第二批返國，至於受損的F-16A型戰機，將視受損狀況再運回國內修復及升級。

空軍基於訓練需求，10餘架F-16戰機於美國路克基地駐防，做為飛行員訓練用途，但空軍委由漢翔公司執行「鳳展計畫」，逐批升級F-16 A/B block20戰機為「F-16V」戰機，預計明年全數完成，因此駐防於美國的戰機須分批返台改裝，檀香山則是戰機返台過程中的重要中繼站。

駐防美國路克基地、編號6807的F-16B雙座戰機，首度飛返國門。（記者游太郎攝）

編號6807雙座機平安降落花蓮基地。（記者游太郎攝）

編號6690的F-16A單座戰機，一年前往美國路克基地，平安返國準備構改、提升性能。（記者游太郎攝）

空軍花蓮基地架起攔截網，確保F-16降落時的安全。（記者游太郎攝）

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