質疑中四選區初選不公 前民進黨議員翁美春宣布脫黨參選

前市議員翁美春（左）將以無黨籍再度參選市議員。（記者張軒哲攝）

2022/06/15 08:11

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市第四選區市議員，現任的有國民黨籍張瀞分、陳本添，民進黨謝志忠及無黨籍陳清龍、王朝坤等5人。日前民進黨前市議員翁美春捲土重來參與黨內初選，翁以些微差距輸給新人加權的廖芝晏，未能獲得民進黨提名參選，翁美春今日一早宣布經連日思考，決定以無黨籍參選，背水一戰。

翁美春指出，從政多年，見過大風大浪，難免挫折低潮，3年多前，先是票源被瓜分，致高票落選。沒當議員這段時間服務處從不休息，還是有許多鄉親來請託，這次黨內初選，奧步嚴重不公，心內艱苦只有一天而已，並沒有太大打擊，許多鄉親、支持者持續滿滿的鼓勵溫暖，這些日子沒有失志，服務處大門一樣敞開，一樣接受鄉親請託，如常奔走，不負鄉親所託。

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翁美春說，認同黨的理念「守護民主自由」 卻遭受派系無情打壓，許多黨員都說看不下去，不忍她遭受委屈，也有多位前輩持續勸進。經過36天沉澱思考決定再扛肩頭重擔。以無黨籍身份參選市議員，期待未來摒棄黨派對立，繼續建設豐原、后里。自己深知無法在派系爭鬥中脫身，唯有無黨才能海闊天空。已經重整好步伐，為了鄉里，決定繼續拚年底豐原、后里市議員選舉，懇請鄉親疼惜支持，有經驗會做事的翁美春。

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