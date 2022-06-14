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    年底舉行基層選舉 嘉檢統合查賄力道

    嘉檢檢察長張曉雯今天主持「選舉查察期前策略會議」。（嘉檢提供）

    嘉檢檢察長張曉雯今天主持「選舉查察期前策略會議」。（嘉檢提供）

    2022/06/14 17:31

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕因應年底基層選舉將至，嘉義地區檢、警、調、廉及移民署等機關，今天下午在嘉義地檢署召開「選舉查察期前策略會議」統合查賄力道，展現查賄決心；主持會議的嘉檢檢察長張曉雯表示，選舉查察工作本著「有聞必查」、「有據必辦」態度，秉持「無底線」、「無上限」、「無時限」查賄原則與決心，期遏止賄選、暴力等不法犯行，達成公平選舉。

    台南高檢署檢察官蔡麗宜、廉政署主任秘書簡美慧到場指導。嘉檢主任檢察官、檢察官、檢察事務官與會，同時邀集嘉縣警局副局長詹登燦、嘉市警局副局長張明和、調查局嘉縣調查站主任劉永金、嘉市調查站主任吳榮修、嘉縣政府政風處長郭建毅、嘉市政府政風處長吳武璋、移民署嘉縣專勤隊副隊長賴淑怡、嘉市專勤隊分隊長張東閔等機關首長及單位代表參加。

    會議由檢、警、調及政風單位提出工作報告，針對轄區選情、可能的犯罪熱點、犯罪方式等選舉查察案件偵處及預防工作等進行討論，同時檢討過去的查察作為，期使打擊犯罪技巧更臻純熟精練與周全，以達淨化選風目標。

    張曉雯強調，反賄、制假（訊息）、懲暴（力）、防賭（博）及嚴辦境外資金介入選舉為本次工作重點，要求各單位強化橫向聯繫。

    張曉雯也向各單位下達多項指示，包括選舉前期強化各項蒐報、落實布雷，掌握犯罪熱區，提升布雷成效；以「多元連結」、「分眾宣導」、「拓展廣度」、「深入社區」等原則推動反賄選宣導，強化民眾拒絕賄選決心，並勇於檢舉賄選；各單位均應落實行政中立原則，避免遭有心人士利用為選舉宣傳工具，並引發外界質疑。

    嘉檢「查察賄選及暴力執行小組」檢舉專線為05-2752548、傳真機05-2780445或免付費專線0800-024-099，檢舉信箱：嘉義郵政第1-25號，籲民眾勇於檢舉各種不法。

    嘉義地區檢、警、調、廉及移民署等機關在嘉義地檢署召開「選舉查察期前策略會議」。（嘉檢提供）

    嘉義地區檢、警、調、廉及移民署等機關在嘉義地檢署召開「選舉查察期前策略會議」。（嘉檢提供）

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