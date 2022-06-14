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    北市政風檢舉獎金1年只發5千元 議員：難怪柯文哲說撤掉算了

    台北市議會民政委員會審查人事處、政風處等北市府機關單位的決算。（翻攝台北市議會網站）

    台北市議會民政委員會審查人事處、政風處等北市府機關單位的決算。（翻攝台北市議會網站）

    2022/06/14 13:44

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市殯葬管理處秘書遭爆與造墓商打麻將，氣得市長柯文哲備詢時當場大罵「政風撤掉算了」。台北市議會民政委員會今早審查台北市政府機關2020年決算，其中政風處報告檢舉貪瀆不法獎金剩餘69.5萬元，議員王浩問原預算多少，政風處回答70萬元，王大酸說，這樣只發5千元，難怪柯文哲日前發飆說「政風裁撤算了」。

    政風處長林炤宏表示，檢舉獎金是遇案辦理，年度會有落差，像今年度獎金預算可能就不夠發，因去年度有被檢察官緩起訴或被法院判刑的案件，今年才能辦理檢舉獎金核發，今年已經核發了3案。

    民委會上午排審人事處、政風處、公務人員訓練處、地政局及勞動局2020年決算及相關基金執行狀況。王浩發現，政風處貪瀆不法獎金剩餘69.5萬元，原預算編列是70萬，只用了5千元，給70萬元只用了5千元？檢舉獎金只發5千元，真的要加油，也不要有做事，卻還老是被駡。

    王浩也說，他不認同柯文哲發飆的態度，一個單位爛掉不是一個人的問題或是一個科室問題，民政局長沒有派好用的官去殯葬處，像是之前土地徵收搞得烏煙瘴氣，換了處長，結果副處長、秘書相繼出事，還傳出是副處長和秘書互咬，「咬成這德性？政風在做什麼？蒼蠅不叮沒縫的蛋。」

    議員林國成表示，政風處長剛來不久，發生這事也不是處長的責任，但建議當市長發脾氣時，解釋沒有用，因為市長在議事廳是對議員負責，有事回去市長室再解釋，且政風也不能說沒有責任，他也提醒殯葬處政風室人員要注意這件事的後續。

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