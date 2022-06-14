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    外交部復辦青年大使計畫 招募30學子8月訪問帛琉

    外交部NGO事務會執行長王雪虹今宣布，經過謹慎評估，今年將恢復辦理「國際青年大使交流計畫」，預計籌組30位國際青年大使於8月下旬赴友邦帛琉訪問，即日起受理報名。（記者呂伊萱攝）

    外交部NGO事務會執行長王雪虹今宣布，經過謹慎評估，今年將恢復辦理「國際青年大使交流計畫」，預計籌組30位國際青年大使於8月下旬赴友邦帛琉訪問，即日起受理報名。（記者呂伊萱攝）

    2022/06/14 13:25

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部NGO事務會執行長王雪虹今宣布，經過謹慎評估，今年將恢復辦理「國際青年大使交流計畫」，預計籌組30位國際青年大使於8月下旬赴友邦帛琉訪問，即日起受理報名。

    外交部「國際青年大使交流計畫」因疫情影響已停辦兩年，王雪虹今天在外交部例會上說，經過謹慎評估，考量近來各國疫苗施打率日益提升並逐漸鬆綁國境，為持續提供我國青年學子參與國際交流的機會，今年將恢復辦理。

    王雪虹說明，外交部今年預計籌組30位國際青年大使的全方位團隊，其中20位具備英語宣介專長、10位擁有文化才藝專長，並從即日起至7月14日止受理報名，歡迎35歲以下目前就讀我國大專院校及研究所、且具有中華民國國籍的學生報名參加甄選。

    訪問帛琉行程包括拜會參訪、交流研習、志工服務及文化外交等4大活動。王雪虹指出，期盼運用我國優秀青年學子的外語專長及文化才藝，協助宣揚台灣正面國際形象，並讓青年學子親身瞭解政府在友邦推動外交工作的具體作法。

    王雪虹也特別補充，帛琉舉國重視氣候變遷及海洋保育議題，歡迎關心永續發展及環保生態等議題，且具備英語及文化才藝專長的學子踴躍報名，為深化我國與友邦情誼貢獻心力。

    另，報名者須配合我國與帛琉的相關防疫措施，並於報名前完成COVID-19追加劑（第3劑）接種，無法配合者恕不受理報名。

    有意報名者需自外交部網站外交部NGO雙語網下載報名表件；至此網站填妥線上報名資訊；於7月14日前將填妥的報名文件以掛號郵寄至「外交部非政府組織國際事務會」，地址：100臺北市中正區凱達格蘭大道2號。

    外交部並表示，若有進一步疑問，歡迎洽詢承辦人劉先生，電子信箱：cjliu@mofa.gov.tw或taiwanngo@gmail.com；或於上班時間來電詢問，聯絡電話：（02）2348-2017或（02）2348-2231。

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