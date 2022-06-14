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    國民黨咬砂石案判刑 江聰淵：25年前的誤判舊案、已多次說明絕不逃避

    國民黨宜蘭縣議會黨團今召開記者會，要民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵出面說明盜採砂石案。（記者蔡昀容攝）

    國民黨宜蘭縣議會黨團今召開記者會，要民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵出面說明盜採砂石案。（記者蔡昀容攝）

    2022/06/14 12:41

    〔記者蔡昀容、游明金／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣議會黨團質疑，民進黨縣長參選人江聰淵1998年曾因盜採砂石案被判刑3個月，這樣的人有資格參選縣長嗎？江聰淵說，這是25年前的陳年往事，這是一個誤判的案件，每次選舉都被拿出來攻擊，他多次說明坦然面對，勇於承擔，絕不逃避，反觀林姿妙縣長涉嫌貪瀆案，卻一再迴避不願說明，縣民不需要一個逃避，不負責任的縣長。

    國民黨縣議會黨團今召開記者會，議員楊弘旻批評，民進黨為什麼提名一個盜採砂石候選人，民進黨所喊的宜蘭價值，難道是盜採砂石嗎；議員黃琤婷質疑，江聰淵有沒有因為盜採判刑坐牢，這樣的人有資格參選縣長嗎？江是公司負責人，錢是他在賺，哪來的替人扛責？

    議員莊淑如說，縣長林姿妙的司法案件目前還在偵查階段，江聰淵大喇喇指責，自己有沒有檢討反省；議員林義剛表示，民進黨喊環保立縣，但環保路線和盜採砂石絕對是對立面，說一套做一套；議員林岳賢呼籲，江聰淵應與縣民清楚交代。

    江聰淵說，25年前，他是公司負責人，工人在進行雨水下水道工程，被誣指超挖，經現場鑑定並沒有外運，業主頭城鎮公所也出示公文，表示並無超挖情形，當自己工人受到誣指的時候，他必須一肩扛起承擔責任，他請工人把案件都交由公司來訴訟。

    江說，這個案子他問心無愧，最後被判刑3個月，沒有緩刑也沒有易科罰金，從政以來，兩次縣議員、兩次市長選舉，都主動向鄉親說明，經過檢驗後，鄉親也相信我們是清白的，不經一事、不長一智，這也成為他要時時警惕自己的地方。

    江聰淵想請問國民黨團，面對林姿妙涉嫌貪腐、財產來源不明罪，我們看到林姿妙的態度是逃避，是切割，不對縣民講清楚，呼籲國民黨團應該請林姿妙講清楚，到底錢從哪裡來？錢去了哪裡？不講清楚，縣民會對她更希望的，我們不需要一個逃避、不負責任的縣長。

    對此，尋求連任的國民黨宜蘭縣長林姿妙表示：「謝謝大家的關心，相信民眾的眼睛是雪亮的」。

    民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，這是25年前的陳年往事，這是一個誤判的案件，他多次說明坦然面對，絕不逃避。（記者游明金攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，這是25年前的陳年往事，這是一個誤判的案件，他多次說明坦然面對，絕不逃避。（記者游明金攝）

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