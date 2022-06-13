新北綠營黨團甲動追「恩恩案」 藍綠攻防沒交集散會

新北市議會藍綠黨團各自拿出舉牌。（記者邱書昱攝）

2022/06/13 18:23

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市議會民進黨團今天甲級動員，要求變更議程，要新北市長侯友宜到議會做恩恩案的專案報告，不過在討論階段出現藍綠攻防，綠營市議員何博文、李坤城緊咬市府有沒有進行內部行政調查報告。最後雙方沒有交集，由新北市議長蔣根煌宣布散會。

新北市議會今天排定審議自助選物販賣機和房屋稅自治條例，對於持續延燒的恩恩案，民進黨團要求變更議程，議員陳啟能表示，市府當時對於恩恩案表示會將所有資料給檢調單位，到底何時送的？送那些資料？且也會有公文案號等，也呼籲成立真相調查小組。

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何博文、李坤城也質疑，當初恩恩爸赴消防局聽錄音帶時，到底是誰下令要模擬狀況？針對案情是否有內部報告。民進黨市議員羅文崇也說，市府這段時間都是擠牙膏方式說明案情甚至演戲，造成如此軒然大波，難道不用負責嗎？

不過，國民黨議員表示，把該交的東西交由檢調，如果叫市長來就能解決問題，那檢調也能廢除，這樣開會方式有辦法釐清真相嗎？

國民黨市議員王威遠說，要檢討的是小朋友怎麼這麼快就染疫身亡，當初民進黨縮短居隔時間、病毒共存，是不是都沒有準備好，而且市府相關局長都到議會備詢，特地叫侯友宜來更是擺明政治操作。

無黨籍市議員蘇泓欽認為，若這次需要專案報告，那疫情多起的死亡個案也是否都要執行？因此呼籲市府將錄音相關資料交給檢調，或檢調單位主動介入調查。

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新北市議會民進黨團緊咬市府對恩恩案的處理方式。（記者邱書昱攝）

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