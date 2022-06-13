為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新北綠營黨團甲動追「恩恩案」 藍綠攻防沒交集散會

    新北市議會藍綠黨團各自拿出舉牌。（記者邱書昱攝）

    新北市議會藍綠黨團各自拿出舉牌。（記者邱書昱攝）

    2022/06/13 18:23

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市議會民進黨團今天甲級動員，要求變更議程，要新北市長侯友宜到議會做恩恩案的專案報告，不過在討論階段出現藍綠攻防，綠營市議員何博文、李坤城緊咬市府有沒有進行內部行政調查報告。最後雙方沒有交集，由新北市議長蔣根煌宣布散會。

    新北市議會今天排定審議自助選物販賣機和房屋稅自治條例，對於持續延燒的恩恩案，民進黨團要求變更議程，議員陳啟能表示，市府當時對於恩恩案表示會將所有資料給檢調單位，到底何時送的？送那些資料？且也會有公文案號等，也呼籲成立真相調查小組。

    何博文、李坤城也質疑，當初恩恩爸赴消防局聽錄音帶時，到底是誰下令要模擬狀況？針對案情是否有內部報告。民進黨市議員羅文崇也說，市府這段時間都是擠牙膏方式說明案情甚至演戲，造成如此軒然大波，難道不用負責嗎？

    不過，國民黨議員表示，把該交的東西交由檢調，如果叫市長來就能解決問題，那檢調也能廢除，這樣開會方式有辦法釐清真相嗎？

    國民黨市議員王威遠說，要檢討的是小朋友怎麼這麼快就染疫身亡，當初民進黨縮短居隔時間、病毒共存，是不是都沒有準備好，而且市府相關局長都到議會備詢，特地叫侯友宜來更是擺明政治操作。

    無黨籍市議員蘇泓欽認為，若這次需要專案報告，那疫情多起的死亡個案也是否都要執行？因此呼籲市府將錄音相關資料交給檢調，或檢調單位主動介入調查。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    新北市議會民進黨團緊咬市府對恩恩案的處理方式。（記者邱書昱攝）

    新北市議會民進黨團緊咬市府對恩恩案的處理方式。（記者邱書昱攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蘇貞昌時代就有錄音設備？ 新北衛生局︰少數案件才有外掛設備
    2022/06/13 15:52

    蘇貞昌時代就有錄音設備？ 新北衛生局︰少數案件才有外掛設備
    恩恩案延燒 新北議會民進黨團甲動籲成立「調查委員會」
    2022/06/13 15:25

    恩恩案延燒 新北議會民進黨團甲動籲成立「調查委員會」

    43歲被叫嫩妹？無敵童顏的秘密曝光
    恩恩爸律師：未收到新北市橫向聯繫說明 是否提告仍無方向
    2022/06/13 15:03

    恩恩爸律師：未收到新北市橫向聯繫說明 是否提告仍無方向
    藍擬成立1922調閱小組 鄭運鵬諷：應一併查「新北市府演很大」
    2022/06/13 14:10

    藍擬成立1922調閱小組 鄭運鵬諷：應一併查「新北市府演很大」

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播